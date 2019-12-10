Рубль слабо меняется к доллару и евро в начале торгов в ожидании новостей с внешних рынков

Москва. 10 декабря. Доллар слегка снижается, евро немного повышается на "Московской бирже" во вторник утром; рубль стабилен к бивалютной корзине в ожидании новостей с внешних рынков, способных придать импульс его дальнейшему движению.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 63,57-63,64 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 63,59 руб./$1 (-0,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 70,36 руб./EUR1 (+1,25 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) увеличилась всего на 0,4 копейки к уровню закрытия понедельника, до 66,64 рубля.

Доллар при этом оказался всего на 13,69 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 14,22 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабо меняется к доллару и евро на старте торгов в ожидании ключевых событий недели. Это заседание ФРС США (10-11 декабря), заседание ЕЦБ (12 декабря) и заседание совета директоров Банка России (13 декабря).

Инвесторы также находятся в ожидании дедлайна по новым пошлинам США на товары из Китая. США могут поднять пошлины на товары китайского экспорта 15 декабря, если стороны не придут к соглашению, которое отменит эти планы.

Кроме того, в среду, 11 декабря, ожидается голосование по законопроекту о санкциях в отношении России в комитете Сената Конгресса США по международным отношениям.

Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться во вторник в ожидании новостей о торговых переговорах между США и Китаем. Их позитивное развитие может дать некоторый толчок ценам. Февральские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК подешевели на 0,08% - до $64,2 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на январь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) опустились к этому времени на 0,1% - до $58,96 за баррель.

После того, как участники ОПЕК+ согласовали дополнительное сокращение добычи, ралли пошло на спад, поскольку "еще не известно, сколько фактически будет снято с рынка нефти", отмечает аналитик по энергетическим рынкам IHS Markit Маршал Стивз.

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил в понедельник, что не ожидает значительных колебаний цен на нефть в следующем году, если не произойдет усиления геополитической напряженности. "На рынках много нефти, и без крупных и неожиданных геополитических потрясений я не ожидаю сильного изменения котировок", - сказал он.