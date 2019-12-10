USD/RUB может опуститься к отметке 63,3 до конца недели - Росбанк

Пара USD/RUB при условии отсутствия негативных новостей на геополитическом "фронте" имеет стимулы опуститься к отметке 63,3 до конца недели, а пара EUR/RUB - сохранить текущие позиции, говорится в комментарии Росбанка.

В США представили итоги растянувшегося на месяцы обсуждения оборонного бюджета страны на 2020-й год. В сводке основных положений документа (его полный текст пока не опубликован) не упоминается суверенный долг РФ, однако говорится об ограничительных мерах в отношении проектов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".