Котировки нефти во вторник не выйдут из диапазона 63-65 долл./барр. - Промсвязьбанк

Котировки нефти во вторник не выйдут из диапазона 63-65 долл./барр., говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка Екатерины Крыловой.

"После переоценки эффекта от увеличения объемов сокращения добычи на саммите ОПЕК+ особых идей для роста нефти нет, - констатирует эксперт банка. - Статистика по торговле в КНР за ноябрь вышла слабее ожиданий, а темпы роста спроса на нефть в годовом выражении замедлились до 7% г/г. На этой неделе в фокусе статданные по запасам нефти в США, также будут опубликованы традиционные ежемесячные отчеты по рынку от МЭА, Минэнерго и ОПЕК. Нефть ждем в диапазоне 63-65 долл./барр.".