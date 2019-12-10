Утренние прогнозы: поводов для роста акций пока нет

Внешний фон на утро вторника аналитики оценивают как сложный, констатируя отстутствие поводов для новых попыток роста на рынке российских акций. Эксперты не исключают небольшую "просадку" рынка в начале дня.

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон остаётся сложным. Рынки вновь начинают переживать по поводу возможного провала переговоров США и КНР. Российским компаниям остаётся радоваться тому, что торговля РФ и Китая растёт, что не наблюдается по другим направлениям китайского экспорта и импорта. Соответственно, российский рынок акций может показать лишь небольшую просадку в начале дня. Цены на нефть также поддерживают акции нефтегазового сектора и обеспечивают рубль устойчивостью".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Российскому рынку акций для продолжения роста нужны новые поводы, а их пока нет. По-прежнему остается нерешенным главный вопрос года - итоги переговоров между США и Китаем. В частности, отмечает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов, нет ясности, будут ли введены 15 декабря пошлины в отношении китайских товаров. Именно эта неопределенность и препятствует сильным движения биржевых активов. Складывается впечатление, что стороны не пойдут на усиление конфронтации, но пока не будет четкой информации по данной, теме рынки будут оставаться в "боковике". Утром во вторник американские фьючерсы слабо подрастают, чуть выше 64 долларов за баррель торгуется нефть. Однако с учетом того, что после закрытия нашего рынка американские индикаторы снизились, можно ожидать открытия российского рынка акций в легком "минусе"".

Промсвязьбанк (Михаил Поддубский): "Итоги переговоров в "нормандском формате" могут способствовать локальному улучшению настроений, однако влияние внешнего фона в краткосрочной перспективе более значимо. Для российских активов сохраняется еще один фактор риска - голосование в среду в Комитете по международным делам Сената США по законопроекту, предусматривающему ужесточение санкций к РФ. В этих условиях считаем затруднительным во вторник дальнейший выраженный рост индекса Мосбиржи, и в базовом сценарии ориентируемся на проторговку верхней половины диапазона 2900-2950 пунктов".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем нейтрального открытия индекса Мосбиржи с отклонением не более 0,1-0,3%, в районе 2940-2950 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2930, 2920 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2960, 2970 пунктов. После открытия с незначительным отклонением индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует утренний неопределенный внешний фон".