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10 декабря 2019 года 09:51

Цены рублевых корпоративных бондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 10 декабря. Цены рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в понедельник, прервав трехдневную череду повышений. В центре внимания участников рынка остаются торговые переговоры Вашингтона и Пекина с учетом приближающейся даты вступления в силу нового раунда пошлин на китайские товары в Штатах. США могут поднять пошлины на товары китайского экспорта 15 декабря, если стороны не придут к соглашению, которое отменит эти планы. На прошлой неделе экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу заявил в интервью CNBC, что две крупнейшие экономики мира близки к заключению промежуточного торгового соглашения, однако администрация президента США Дональда Трампа может передумать, если ее условия не будут выполнены. Он отметил, что США и Китай ведут "напряженные" торговые переговоры.

Инвесторы также находятся в ожидании ключевых событий этой недели, включая заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США (10-11 декабря) и заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), которое состоится 12 декабря. От двух регуляторов участники рынка в базовом сценарии не ждут изменений текущего курса, однако заседание ФРС будет интересно публикацией обновленных прогнозов по дальнейшей динамике ставок, а заседание ЕЦБ станет первым под руководством Кристин Лагард.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского изменяются разнонаправленно на торгах во вторник. Участники рынка продолжают внимательно следить за ходом торговых переговоры Вашингтона и Пекина с учетом приближающейся даты вступления в силу нового раунда пошлин на китайские товары в Штатах, а также ждут заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое начинается во вторник, и заседания Европейского центрального банка, которое состоится в четверг. Японский фондовый индекс Nikkei 225 опустился всего на 0,01%, гонконгский Hang Seng практически не изменился, китайский Shanghai Composite подрос на 0,02%, южнокорейский KOSPI прибавил 0,45%, австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,34%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок относительно стабильны во вторник утром в ожидании важных событий этой недели. Февральские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК не изменились в цене к уровню закрытия вторника, составив $64,25 за баррель. В понедельник их цена снизилась на 0,22%, составив на закрытие $64,25 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на январь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже утром опускаются на 0,05% - до $58,99 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена уменьшилась на 0,30%, закрывшись на отметке $59,02 за баррель.

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил в понедельник, что не ожидает значительный колебаний цен на нефть в следующем году, если не произойдет усиления геополитической напряженности. "На рынках много нефти, и без крупных и неожиданных геополитических потрясений я не ожидаю сильного изменения котировок", - сказал он. При этом Бироль отметил, что действия ОПЕК+ не меняют прогноз МЭА относительно нефтяных цен.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник выросла почти в 1,9 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже вблизи средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 9,598 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось чуть более 5 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 9 декабря снизился всего на 0,01% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 108,18 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за три дня (7-9 декабря) 0,05%, поднявшись до 650,2 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Газпром БО-23" (+0,84%), "ВЭБ.РФ-001Р-05" (+0,4%) и "Тинькофф Банк-001P-02R" (+0,39%), а в лидерах снижения - облигации "ВЭБ.РФ-001Р-09" (-0,35%), "Транснефть-001P-08" (-0,3%) и "ГТЛК-001Р-04" (-0,23%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Обувь России" установило ставку 1-го купона облигаций серии 001Р-02 со сроком обращения 5 лет, объемом 1 млрд рублей на уровне 12% годовых. Ставка зафиксирована на весь срок обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено частично-досрочное погашение: каждый квартал, начиная с 33-го купона, будет выплачиваться по 10% от номинальной стоимости. Облигации будут размещены по открытой подписке.

ООО "Икс 5 Финанс" (SPV-структура компании X5 Retail (MOEX: FIVE) Group) установило ставку 1-го купона 15-летних облигаций серий 001P-08 и 001P-09 объемом по 5 млрд рублей каждая на уровне 6,7% годовых. Ставка 2-6-го купонов приравнивается к ставке 1-го купона, предусмотрена оферта через 3 года. Сбор заявок на выпуски прошел 9 декабря с 11:00 МСК до 12:00 МСК. Техническое размещение выпусков запланировано на 17 декабря. В предыдущий раз компания выходила на публичный долговой рынок в ноябре. Она разместила выпуск 15-летних облигации с офертой через 2,5 года объемом 5 млрд рублей по ставке 6,65% годовых.

ООО "Фудтрейд" (Екатеринбург) установило ставку 1-го купона облигаций серии БО-01 объемом 400 млн рублей на уровне 11,5% годовых. Ставка 2-60-го купона будет определяться как величина установленной Банком России ключевой ставки по состоянию на 5 рабочий день, предшествующий первому дню очередного купонного периода, + 5%. Купоны квартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 9 декабря. Облигации сроком обращения 15 лет будут размещены по открытой подписке. Техразмещение выпуска запланировано на 11 декабря.

ГК "Пионер" 11 декабря планирует провести сбор заявок на 4-летние облигации серии 001Р-04 объемом не менее 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона установлен в диапазоне 10,25-10,75% годовых, что соответствует доходности к погашению в диапазоне 10,65-11,19% годовых. Купоны квартальные. По бондам предусмотрена амортизация: в дату выплат 11-15-го купонов эмитент выплатит по 16,5% от номинальной стоимости, в дату выплаты 16-го купона - 17,5% от номинальной стоимости. Техразмещение запланировано на 16 декабря.

ООО "Специализированное финансовое общество МОС МСП 2" ("СФО МОС МСП 2") планирует 12 декабря провести размещение облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями класса "А" объемом 4,2 млрд рублей. Облигации будут размещены по открытой подписке, номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей. Дата погашения - 26 ноября 2033 года. ООО "СФО МОС МСП 2" создано для реализации проекта по секьюритизации кредитов, предоставленных МСП банком субъектам малого и среднего предпринимательства.

ПАО "Татнефть" (MOEX: TATN) 17 декабря планирует собирать заявки инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии БО-001P-01 объемом 15 млрд рублей. Ориентир доходности к погашению равен значению бескупонной кривой доходности облигаций федерального займа сроком 3 года плюс маржа 90-100 базисных пунктов, с фиксацией числового значения ориентира по купону перед открытием книги заявок. Купоны квартальные. Техразмещение выпуска запланировано на 24 декабря. Облигации размещаются в рамках бессрочной программы компании на 100 млрд рублей.

НК "Роснефть" (MOEX: ROSN) установила ставку 13-16-го купонов облигаций серий БО-05 и БО-06 в размере 6,65% годовых. Оба выпуска общим объемом 40 млрд рублей компания разместила в декабре 2013 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 7,95% годовых, к ней приравнены ставки 2-10-го купонов. По 10-летним выпускам выплачиваются полугодовые купоны. По займам 18 декабря предстоит исполнение оферты.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 12-го купона биржевых облигаций серии БО-19 в размере 4,5% годовых. РЖД разместили 19-й выпуск биржевых облигаций объемом 25 млрд рублей и сроком обращения 15 лет в июне 2014 года. Ставки 2-30-го купонов зависят от индекса потребительских цен и рассчитываются как уровень инфляции за год + 1% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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