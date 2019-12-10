Индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации - ИК "Алго Капитал"

После открытия с незначительным отклонением индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации, этому способствует утренний неопределенный внешний фон, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал".

Фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют умеренное повышение стоимости в пределах 0,15%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 0,1%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0,1%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite понизился на 0,1%. Японский Nikkei225 также потерял 0,1%.

"Мы ожидаем нейтрального открытия индекса Мосбиржи с отклонением не более 0,1-0,3%, в районе 2940-2950 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2930, 2920 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2960, 2970 пунктов. После открытия с незначительным отклонением индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует утренний неопределенный внешний фон", - указывает старший риск-менеджер Виталий Манжос.