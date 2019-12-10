Рынок акций немного снизится - Алор Брокер

Рынок акций немного снизится в первой половине торгов вторника, говорится в комментарии Алор Брокер.

Российскому рынку акций для продолжения роста нужны новые поводы, а их пока нет. По-прежнему остается нерешенным главный вопрос года - итоги переговоров между США и Китаем. В частности, отмечает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов, нет ясности, будут ли введены 15 декабря пошлины в отношении китайских товаров. Именно эта неопределенность и препятствует сильным движения биржевых активов. Складывается впечатление, что стороны не пойдут на усиление конфронтации, но пока не будет четкой информации по данной, теме рынки будут оставаться в "боковике".

Утром во вторник американские фьючерсы слабо подрастают, чуть выше 64 долларов за баррель торгуется нефть. Однако с учетом того, что после закрытия нашего рынка американские индикаторы снизились, можно ожидать открытия российского рынка акций в легком "минусе", считает Алексей Антонов.