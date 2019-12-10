Держать в портфеле купленный рубль опасно - Алор Брокер

Пара доллар-рубль закрылась в понедельник в районе сильной поддержки 63,4-63,6. Пока не видно поводов для ее пробития, считает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов. Учитывая санкционные риски (в среду планируется обсуждение пакета антироссийских санкций в Сенате США), держать в портфеле купленный рубль очень опасно, предупреждает специалист.

ФРС в среду подведет итоги очередного заседания. Скорее всего, ставка будет оставлена на прежнем уровне, а глава Федрезерва Джером Пауэлл ограничится нейтральной риторикой. Поэтому реакция валютного рынка на ФРС будет слабой и кратковременной, отмечает аналитик Алор Брокер.