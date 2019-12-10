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Главная / Мнения аналитиков / Держать в портфеле купленный рубль опасно - Алор Брокер
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10 декабря 2019 года 09:11
Держать в портфеле купленный рубль опасно - Алор Брокер
Пара доллар-рубль закрылась в понедельник в районе сильной поддержки 63,4-63,6. Пока не видно поводов для ее пробития, считает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов. Учитывая санкционные риски (в среду планируется обсуждение пакета антироссийских санкций в Сенате США), держать в портфеле купленный рубль очень опасно, предупреждает специалист. ФРС в среду подведет итоги очередного заседания. Скорее всего, ставка будет оставлена на прежнем уровне, а глава Федрезерва Джером Пауэлл ограничится нейтральной риторикой. Поэтому реакция валютного рынка на ФРС будет слабой и кратковременной, отмечает аналитик Алор Брокер.
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10 декабря 2019 года 15:39
Золото выглядит тем активом, который не утратит своей ценности, говорится в обзоре Райффайзенбанка. Несмотря на отсутствие прогресса по торговому вопросу между США и Китаем (напротив, правительство Китая недавно одобрило директиву “35-2” о постепенном полном ( к концу 2022 г.) замещении... читать дальше
.10 декабря 2019 года 14:50
Аналитическое управление ГК "ФИНАМ" подготовило исследование инвестиционной привлекательности акций "МРСК Центра" - крупнейшей российской электросетевой компании с рыночной капитализацией 12 млрд руб. Бумагам присвоена рекомендация "Держать", целевая цена составляет 0,326 руб. при текущей рыночной... читать дальше
.10 декабря 2019 года 14:31
Размещение нового выпуска бондов банка Зенит, скорее всего, пройдет с премией около 190 б.п. к ОФЗ - "Уралсиб"
Размещение нового выпуска бондов банка Зенит, скорее всего, пройдет с премией около 190 б.п. к ОФЗ, говорится в обзоре корпорации "Уралсиб". Банк Зенит во вторник с 10:00 мск до 16:30 мск собирает заявки на новый выпуск БО-001Р-05 объемом 5 млрд руб. Срок обращения составляет три года, но,... читать дальше
.10 декабря 2019 года 14:05
Отток капитала из акций РФ после включения акций Aramco в индексы MSCI и FTSE может оказаться ниже, чем ожидалось - "ВТБ Капитал"
(добавлен текст после 2-го абзаца) Отток капитала из акций РФ после включения акций Saudi Aramco в индексы MSCI и FTSE, скорее всего, будет ограничен $35 млн против $100 млн, ожидавшихся ранее, говорится в обзоре главного стратега "ВТБ Капитала" по рынку акций РФ Ильи Питерского. К такому... читать дальше
.10 декабря 2019 года 13:32
Сильные "медвежьи" настроения и низкие котировки на рынке природного газа США создают риски резких скачков цен - Julius Baer
Котировки природного газа просели по обе стороны Атлантики, поскольку погода оказалась не по сезону теплой, а высокие объемы производства и торговля сжиженным природным газом (СПГ) поддерживают достаточный уровень предложения, говорится в комментарии главного макроэкономиста и руководителя... читать дальше
.10 декабря 2019 года 13:00
Отток капитала из акций РФ после включения акций Aramco в индексы MSCI и FTSE может оказаться ниже, чем ожидалось - "ВТБ Капитал"
тток капитала из акций РФ после включения акций Saudi Aramco в индексы MSCI и FTSE, скорее всего, будет ограничен $35 млн против $100 млн, ожидавшихся ранее, говорится в обзоре главного стратега "ВТБ Капитала" по рынку акций РФ Ильи Питерского. К такому мнению эксперт пришел после того, как... читать дальше
.10 декабря 2019 года 12:31
Торговый диапазон по паре USD/RUB на текущей неделе составит 63,50-64,50, по паре EUR/RUB - 70,20-71,20 - Банк "Русский Стандарт"
Торговый диапазон по паре USD/RUB на текущей неделе составит 63,50-64,50, по паре EUR/RUB - 70,20-71,20, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках Банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко. Негативным событием, влияющим на рубль, может быть вернувшаяся... читать дальше
.10 декабря 2019 года 12:15
Пара EUR/USD "нащупывает" новый диапазон консолидации, ближайшая поддержка расположена на отметке 1,105, говорится в комментарии ГК "ФИНАМ". Единая европейская валюта на утренних торгах вторника умеренно укрепляется по отношению к доллару после незначительного роста днем ранее. Внимание... читать дальше
.10 декабря 2019 года 11:56
Рассматриваемый iShares US Medical Devices ETF с начала года обогатил инвесторов на 30%, опережая по доходности американский рынок в целом, отмечает ведущий аналитик ГК "ФИНАМ" Зарина Саидова. Эксперт полагает, что восходящий тренд сектора получит продолжение в 2020 году, и сохраняет по iShares... читать дальше
.10 декабря 2019 года 11:40
Москва. 10 декабря. Рынок акций РФ утром во вторник умеренно просел на фоне общемировой коррекции после роста в преддверии решения США по заградительным пошлинам для Китая; индекс МосБиржи опустился ниже 2940 пунктов, при этом растут акции "АЛРОСА" в ожидании отчета по продажам за ноябрь. читать дальше
.10 декабря 2019 года 11:26
Аналитики Уралсиба считают оправданным закрытие позиций в RUSSIA’47 перед заседанием ФРС, сообщается в обзоре. "Доходность RUSSIA’47 в понедельник обновила минимум, составив 3,82%, и это уже на 7 б.п. ниже, чем у выпуска Индонезии INDON’47 (YTM 3,9%) с более высокими кредитными рейтингами, хотя... читать дальше
.10 декабря 2019 года 11:22
Рубль в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 63,5-64,5 в паре с долларом - Локо-банк
Рубль в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 63,5-64,5 в паре с долларом и в рамках 70-71 в паре с евро, говорится в комментарии заместителя председателя правления Локо Банка Андрея Люшина. 10 декабря курс доллара составляет 63,72 руб. (+0,59 коп. к предыдущему значению),... читать дальше
.10 декабря 2019 года 10:56
убль, скорее всего, останется во вторник в узком торговом диапазоне, говорится в обзоре "Нордеа банка". Поддержку российской валюте в условиях нейтрального внешнего фона продолжает оказывать комфортная ситуация на нефтяном рынке. Кроме того, по итогам вчерашней встречи "нормандской четверки" все... читать дальше
.10 декабря 2019 года 10:52
Неопределенный исход заседания ЦБ в пятницу и отсутствие активных потоков в ОФЗ сказываются на стабильности рубля - РФПИ
Неопределенный исход заседания ЦБ в пятницу и отсутствие активных потоков в ОФЗ сказываются на стабильности рубля, отмечается в комментарии главного экономиста РФПИ Дмитрия Полевого. "Довольно неопределенным остается исход предстоящего пятничного заседания ЦБ, где шансы на снижение ставки на... читать дальше
.10 декабря 2019 года 10:30
Пара USD/RUB при условии отсутствия негативных новостей на геополитическом "фронте" имеет стимулы опуститься к отметке 63,3 до конца недели, а пара EUR/RUB - сохранить текущие позиции, говорится в комментарии Росбанка. В США представили итоги растянувшегося на месяцы обсуждения оборонного... читать дальше
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