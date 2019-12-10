Дальнейший выраженный рост индекса Мосбиржи затруднителен - Промсвязьбанк

Итоги переговоров в "нормандском формате" могут способствовать локальному улучшению настроений, однако влияние внешнего фона в краткосрочной перспективе более значимо, считает главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский. Для российских активов сохраняется еще один фактор риска - голосование в среду в Комитете по международным делам Сената США по законопроекту, предусматривающему ужесточение санкций к РФ. "В этих условиях считаем затруднительным во вторник дальнейший выраженный рост индекса Мосбиржи, и в базовом сценарии ориентируемся на проторговку верхней половины диапазона 2900-2950 пунктов", - указывает Михаил Поддубский.

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