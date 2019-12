Участники рынков продолжают внимательно следить за ходом торговых переговоров Вашингтона и Пекина

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в понедельник. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского изменяются разнонаправленно на торгах во вторник. Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться во вторник.

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в понедельник, прервав трехдневную череду повышений.

В центре внимания участников рынка остаются торговые переговоры Вашингтона и Пекина с учетом приближающейся даты вступления в силу нового раунда пошлин на китайские товары в Штатах.

США могут поднять пошлины на товары китайского экспорта 15 декабря, если стороны не придут к соглашению, которое отменит эти планы.

На прошлой неделе экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу заявил в интервью CNBC, что две крупнейшие экономики мира близки к заключению промежуточного торгового соглашения, однако администрация президента США Дональда Трампа может передумать, если ее условия не будут выполнены. Он отметил, что США и Китай ведут "напряженные" торговые переговоры.

"Сделка близка. Возможно, даже ближе, чем это было в середине ноября", - сказал Кадлоу, добавив, что стороны общаются практически ежедневно.

Как сообщают западные СМИ со ссылкой на помощника министра торговли КНР, Китай рассчитывает на то, что сможет достичь соглашения по торговле с США в кратчайшие сроки. Помощник министра Жэнь Хунбинь отметил, что это соглашение должно устраивать обе стороны.

Инвесторы также находятся в ожидании ключевых событий этой недели, включая заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США (10-11 декабря) и заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), которое состоится 12 декабря.

От двух регуляторов участники рынка в базовом сценарии не ждут изменений текущего курса, однако заседание ФРС будет интересно публикацией обновленных прогнозов по дальнейшей динамике ставок, а заседание ЕЦБ станет первым под руководством Кристин Лагард.

Акции Sanofi SA подешевели на торгах в Нью-Йорке на 1,6% после того, как французская фармацевтическая компания договорилась о покупке за $2,5 млрд американской Synthorx Inc., которая специализируется на уходе за пациентами с раковыми и аутоиммунными заболеваниями. Цена бумаг Synthorx взлетела на 170,5%.

Бумаги UnitedHealth Group Inc. потеряли в цене 0,95% на новостях о том, что ее подразделение OptumRx приобретает компанию Diplomat Pharmacy Inc. по цене $4 за акцию, что гораздо ниже цены закрытия в пятницу ($5,81). Котировки бумаг Diplomat упали на 32,7%.

Котировки акций Merck & Co. Inc. опустились на 0,15% после того, как фармацевтическая компания сообщила о покупке ArQule Inc. за $2,7 млрд. Акции ArQule выросли на 104%.

Рыночная стоимость Chevron Corp. уменьшилась на 0,6%, так как аналитик Citi понизил рейтинг акций компании с "покупать" до "нейтрального".

В то же время капитализация PG&E Corp. подскочила на 15,85%, поскольку калифорнийская генерирующая компания сообщила в минувшую пятницу, что согласилась выплатить порядка $13,5 млрд жителям штата Калифорния, пострадавшим или понесшим ущерб от пожаров 2017-2018 годов.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов в понедельник упал на 105,46 пункта (0,38%) и составил 27909,60 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 9,95 пункта (0,32%) - до 3135,96 пункта.

Nasdaq Composite потерял 34,70 пункта (0,4%) и составил 8621,83 пункта.

Несмотря на потери, все три индекса отступили менее чем на 1% от своих максимумов закрытия, установленных 27 ноября.

Участники рынка продолжают внимательно следить за ходом торговых переговоры Вашингтона и Пекина с учетом приближающейся даты вступления в силу нового раунда пошлин на китайские товары в Штатах, а также ждут заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое начинается во вторник, и заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), которое состоится в четверг.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 опустился в ходе торгов на 0,03%, гонконгский Hang Seng практически не изменился, китайский Shanghai Composite подрос на 0,02%, южнокорейский KOSPI прибавил 0,45%, австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,34%.

На текущей неделе важными событиями для рынков станут заседания ряда центробанков. В среду решение по ставке объявит Федрезерв, а в четверг пройдет первое заседание ЕЦБ под руководством Кристин Лагард. Хотя инвесторы не ждут от регуляторов изменений основных параметров денежно-кредитной политики, они рассчитывают получить представление о текущем состоянии мировой экономики и прогнозах динамики ставок в долгосрочной перспективе, пишет MarketWatch.

Статданные, обнародованные во вторник, указали на ускорение инфляция в Китае в ноябре до максимума с января 2012 года на фоне продолжающегося стремительного повышения цен на свинину.

Потребительские цены (индекс CPI) в прошлом месяце увеличились на 4,5% в годовом выражении после подъема на 3,8% в октябре, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Рост цен в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем составил 0,4%, замедлившись с 0,9% в октябре.

Эксперты в среднем ожидали повышения потребительских цен в Китае на 4,2% в годовом и на 0,1% в помесячном выражении, свидетельствуют данные Trading Economics.

Стоимость продуктов питания в КНР в прошлом месяце подскочила на 19,1% - это самый значительный скачок более чем за 11 лет.

Цены производителей (индекс PPI) в КНР в прошлом месяце упали на 1,4% в годовом выражении после снижения на 1,6% в октябре, сообщило ГСУ. Консенсус-прогноз экспертов предполагал сокращение на 1,5%. Индекс PPI в ноябре относительно предыдущего месяца уменьшился на 0,1%.

Акции японского химического концерна Tokuyama упали на 4,3% после того, как аналитики Jefferies сообщили, что его прибыль, как ожидается, будет "гораздо ниже" прогнозов самой компании. Цена бумаг SoftBank Corp., владельца 40% Z Holdings, опустилась на 0,7%.

В Гонконге подешевели акции производителя одежды Shenzhou International (-2,8%), а также технологической компании Sunny Optical (-1,4%) и страховой компании AIA (-0,3%).

Котировки бумаг южнокорейских Samsung Electronics и SK Hynix выросли соответственно на 0,4% и 0,1%, австралийских NAB и Westpac - снизились на 1,5% и 0,6%.

Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться во вторник.

Рынок, вероятно, останется чувствительным к новостям о торговых переговорах между США и Китаем, полагают аналитики Commonwealth Bank of Australia. Позитивное их развитие может дать некоторый толчок ценам, отмечают они.

Февральские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:18 МСК подешевели на $0,15 (на 0,23%) - до $64,1 за баррель. В понедельник их цена снизилась на $0,14 (на 0,22%), составив на закрытие $64,25 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром опускаются на $0,15 (на 0,25%) - до $58,87 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена уменьшилась на $0,18 (на 0,30%), закрывшись на отметке $59,02 за баррель.

После того, как ОПЕК+ согласовали дополнительное сокращение добычи, ралли пошло на спад, поскольку "еще неизвестно, сколько фактически будет снято с рынка нефти", отмечает аналитик по энергетическим рынкам IHS Markit Маршал Стивз. "Саудовцы будут играть ключевую роль, учитывая их обещание выйти за рамки своих обязательств", - полагает он.

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил в понедельник, что не ожидает значительный колебаний цен на нефть в следующем году, если не произойдет усиления геополитической напряженности. "На рынках много нефти, и без крупных и неожиданных геополитических потрясений я не ожидаю сильного изменения котировок", - сказал он. При этом Бироль отметил, что действия ОПЕК+ не меняют прогноз МЭА относительно нефтяных цен.

Цена нефтяных контрактов на ближайший месяц на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) во вторник выросли на 0,5% - до 470,4 юаня за баррель. По итогам предыдущих торгов она подскочила на 2,2%.