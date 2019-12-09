Рубль вечером почти не меняется, торгуясь в узких диапазонах к доллару и евро в ожидании ключевых событий недели

Москва. 9 декабря. Доллар и евро слегка понижаются на "Московской бирже" в понедельник вечером; рубль лишь немного повышается к бивалютной корзине в ожидании ключевых событий недели, способных стать драйверами его дальнейшей динамики.

Курс доллара США составил 63,68 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 7,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 70,49 руб./EUR1, подешевев на 1 копейку. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 4,7 копейки - до 66,74 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабо меняется в основных парах на вечерних торгах. Участники рынка находятся в ожидании ключевых событий недели, способных придать импульс к его дальнейшему движению. Это заседание ФРС США (10-11 декабря), голосование по законопроекту о санкциях в отношении России в комитете Сената США по международным отношениям (11 декабря), заседание ЕЦБ (12 декабря), заседание совета директоров Банка России (13 декабря), возможное введение со стороны американских властей пошлин на китайский импорт (15 декабря).

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик отдела управления активами УК "Промсвязь" Гельды Союнов, в настоящее время на рынках наблюдается разнонаправленное движение. "Индексы российского рынка акций подрастают, на европейских рынках, напротив, превалируют небольшие продажи. Также мы видим снижение волатильности на внутреннем валютном рынке, курс рубля к доллару почти не движется с начала дня. Это все связано с тем, что приближается очередное заседание Комитета по операциям на открытом рынке, которое стартует завтра. Инвесторам будет важно понять, что прогнозирует ФРС, как регулятор оценивает текущую ситуацию, а также какой видит денежно-кредитную политику на следующий год. На текущий момент все ожидают, что ставки фондирования федеральных средств в следующем году не изменятся, сохранившись на текущих уровнях. Поэтому мы будем видеть такую же динамику индексов и валютных пар в ближайшие дни, и возможно, волатильность на рынке возрастет лишь в среду, когда станут известны результаты заседания ФРС", - отметил Союнов.

"Рубль в понедельник демонстрировал низкую волатильность. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4065 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 6,56%, недельная до 6,63%, а месячная до 6,71%. Подобная динамика ставок наблюдалась перед предыдущим заседанием ЦБ РФ, на котором ставка была снижена сразу на 50 базисных пунктов. Ожидания того, что регулятор вновь смягчит денежную политику, усилились после выхода данных по инфляции за ноябрь. Показатель упал до 3,5% с 3,8% в октябре, хотя на рынке ждали замедления лишь до 3,6%. Столь существенное замедление роста цен побудило многих аналитиков предсказать инфляцию на конец года в районе 3,0-3,1%, хотя декабрь известен своим традиционным ростом цен в розничной торговле. Пока не будем выражать столь смелые надежды, но признаки и условия для снижения ставки на 25 базисных пунктов все же присутствуют", - отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер " Андрей Кочетков.

"Что касается темы антироссийских санкций, то отметим, что рассматриваемый законопроект включает как относительно малозначимые меры (санкции против отдельных судов и судостроительных компаний), так и весьма существенные (такие, как санкции в отношении госдолга и, например, энергетических проектов РФ). При этом обратим внимание, что пока речь идет только о голосовании в профильном комитете, а не голосовании Сената в целом, соответственно, процесс работы над законопроектом может быть достаточно длительным", - говорит аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский.

Внимание трейдеров приковано к торговым переговорам Вашингтона и Пекина с учетом приближающейся даты вступления в силу нового раунда пошлин на китайские товары в Штатах. США могут поднять пошлины на товары китайского экспорта 15 декабря, если стороны не придут к соглашению, которое отменит эти планы.

Экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу на прошлой неделе сказал, что стороны близки к заключению промежуточного торгового соглашения, однако администрация президента Дональда Трампа может передумать, если ее условия не будут выполнены. "Сделка близка. Возможно, даже ближе, чем это было в середине ноября", - сказал он, добавив, что стороны общаются практически ежедневно. По словам Кадлоу, никаких крайних сроков нет, но 15 декабря является "очень важной датой" в связи с планируемым Штатами повышением пошлин на очередную группу китайских товаров.

Как сообщают западные СМИ со ссылкой на помощника министра торговли КНР, Китай рассчитывает на то, что сможет достичь соглашения по торговле с США в кратчайшие сроки. Помощник министра Жэнь Хунбинь отметил, что это соглашение должно устраивать обе стороны.

Напряженность между США и Китаем усилилась после ужесточения позиции Вашингтона, касающейся политики Пекина в отношении Гонконга и Синьцзяна.

Цены на нефть умеренно снижаются в понедельник вечером после существенного скачка по итогам предыдущей сессии на решении стран ОПЕК+ дополнительно ограничить добычу нефти.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК снизилась на 0,4% - до 64,13 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 0,59% - до $58,85 за баррель.

В пятницу нефть Brent подорожала на 1,58%, до $64,39 за баррель, WTI - на 1,32%, до $59,2 за баррель. За минувшую неделю Brent подорожала на 6,2% - максимальными темпами с конца сентября, стоимость WTI подскочила на 7,3% - максимальными темпами с конца июня.

Как сообщалось, государства ОПЕК+ в минувшую пятницу договорились о сокращении добычи нефти с 1 января 2020 года на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с) в дополнение к уже действующему ограничению на 1,2 млн б/с. Саудовская Аравия взяла на себя обязательство сдерживать свою нефтедобычу сверх увеличенной квоты еще на 400 тыс. б/с.

Согласованные ограничения будут действовать до конца марта 2020 года, и страны ОПЕК+ договорились провести следующее заседание 5 и 6 марта, чтобы принять решение о том, стоит ли их продлевать.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 10 декабря всего на 0,59 копейки, до 63,7244 руб./$1, и уменьшил курс евро на 25,47 копейки, до 70,5047 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в понедельник на 0,85 копейки по отношению к пятнице и составил 63,7306 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:01 МСК увеличился на 0,35 копейки и составил 63,7335 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 692,313 млн, из которых $528,488 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 163,825 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 20,25 копейки по отношению к пятнице, до 70,5211 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 10,58 копейки и составил 70,5509 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR390,727 млн, из которых EUR131,428 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR259,299 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России 9 декабря провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в рамках которого банки разместили в ЦБ РФ 850 млрд рублей (при лимите 850 млрд рублей и общем спросе 997 млрд рублей) в среднем по ставке 6,44% годовых.

Ставки краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов немного уменьшились в понедельник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 6,56% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 1 б.п. - до 6,63% годовых. Ставка на срок 1 месяц снизилась на 2 б.п. - до 6,71% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяца опустились на 1 б.п. - до 6,76% и 6,79% годовых соответственно.