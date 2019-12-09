Рынок акций РФ начал неделю с роста вслед за миром, лидировали АЛРОСА и Норникель

Москва. 9 декабря. Рынок акций РФ начал неделю с роста вслед за мировыми площадками на ожиданиях торговой сделки первой фазы США и Китая, подъем сдерживался просевшей в рамках коррекции нефтью после подъема на новостях от ОПЕК+; лидировали в росте акции "АЛРОСА" и "Норникеля".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2945,03 пункта (+0,6%), индекс РТС - 1456,79 пункта (+0,6%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3,3%.

Доллар просел до 63,69 рубля (-0,07 рубля).

Подорожали рублевые акции "АЛРОСА" (+3,3%), "Норникеля" (+2,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,4% и +1,2% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,9% и +1,8% "префы"), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,9%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,8% и +0,7% "префы"), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,6%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,5%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+0,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,4%).

Акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) утром обновили исторический максимум (цена поднималась на 0,6%, до 6254,5 рубля), после чего скорректировались до 6182 рублей (-0,6%); объем торгов превысил 4,806 млрд рублей.

Также просели акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,2%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,3%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,2%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,2%).

Индексы в США в пятницу выросли в среднем на 1% на сильных статданных по рынку труда США (безработица в ноябре упала до минимальных за полвека 3,5%, число рабочих мест увеличилось на 266 тыс. при прогнозах роста на 180 тыс.).

В понедельник в Азии также преобладал рост индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,1%), в Европе динамика индексов смешанная (индекс FTSE подрос на 0,1%, DAX, CAC 40 просели на 0,3-0,4%) и продолжился подъем в США (индекс S&P 500 растет в пределах 0,1%).

Внимание участников рынков по-прежнему сосредоточено на торговых противоречиях США и Китая.

Две крупнейшие экономики мира близки к заключению промежуточного торгового соглашения, однако администрация президента США Дональда Трампа может передумать, если ее условия не будут выполнены, заявил в пятницу экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу. Он отметил, что США и Китай ведут "напряженные" торговые переговоры.

"Сделка близка. Возможно, даже ближе, чем это было в середине ноября", - сказал Кадлоу в интервью телеканалу CNBC, добавив, что стороны общаются практически ежедневно.

По словам Кадлоу, никаких крайних сроков нет, но 15 декабря является "очень важной датой" в связи с планируемым Штатами повышением пошлин на очередную группу китайских товаров.

Опубликованные в понедельник статданные показали, что правительство Японии пересмотрело оценку роста ВВП в третьем квартале 2019 года с существенным повышением - до 1,8% с 0,2% (после роста ВВП на 2% во втором квартале). Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали пересмотра роста ВВП до 0,6%.

Нефть в понедельник умеренно скорректировалась вниз после пятничного ралли на решении стран ОПЕК+ дополнительно ограничить добычу нефти; цена Brent к 18:50 МСК оставалась на $0,2 выше уровня, что отмечался при закрытии рынка акций РФ 6 декабря. Стоимость февральских фьючерсов на Brent составила $64,19 за баррель (-0,3% и -1,6% в пятницу), январская цена WTI - $58,91 за баррель (-0,5% и +1,3% в пятницу).

Государства ОПЕК+ в минувшую пятницу договорились о сокращении добычи нефти с 1 января 2020 года на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с) в дополнение к уже действующему ограничению на 1,2 млн б/с. Саудовская Аравия взяла на себя обязательство сдерживать свою нефтедобычу сверх увеличенной квоты еще на 400 тыс. б/с.

Согласованные ограничения будут действовать до конца марта 2020 года, и страны ОПЕК+ договорились провести следующее заседание 5 и 6 марта, чтобы принять решение о том, стоит ли их продлевать.

Как отмечает глава отдела управления акциями компании "Сбербанк управление активами" Евгений Линчик, несмотря на разногласия США и Китая вокруг Гонконга, приоритетной задачей обеих стран остается подписание торгового соглашения. Инвесторы сохраняют надежду, что США и КНР заключат промежуточную сделку до планируемого Вашингтоном повышения пошлин на очередную группу китайских товаров (15 декабря).

Итоги заседания ОПЕК+ в конце прошлой недели превзошли ожидания инвесторов, благодаря чему нефть Brent вышла в область $64 за баррель, где проходит локальная проторговка. В течение недели Brent, скорее всего, останется в диапазоне $61,5-65,5 за баррель, считает эксперт.

По словам начальника аналитического отдела ИК "Русс-инвест" Дмитрия Беденкова, на текущей неделе важными событиями станут заседания ряда центробанков. В среду решение по ставке объявит Федрезерв. По оценке Bloomberg, вероятность сохранения ставки составляет 97%. После столь успешных ноябрьских данных по уровню занятости в экономике США вероятность изменения ставки еще более снизилась. В четверг пройдет первое заседание ЕЦБ под руководством Кристин Лагард, а в пятницу состоится заседание совета директоров Банка России.

В конце года факторами поддержки российского рынка могут стать дивидендные истории отдельных эмитентов, даже несмотря на хорошие результаты, достигнутые индексами с начала года. Российский фондовый индекс РТС в текущем году сохраняет лидерство по темпам роста среди мировых фондовых индексов с капитализацией выше $500 млрд (с начала года индекс РТС вырос на 36%). На втором месте можно отметить индекс широкого рынка S&P 500, который прибавил более 25%, отмечает аналитик.

Как отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), после публикации сильных статданных по рынку труда США риторика Федрезерва на заседании в среду может оказаться достаточно жесткой, и рынки в очередной раз услышат подтверждение того, что ФРС пойдет на снижение ставки только при существенном ухудшении ожиданий по экономике, для чего пока нет оснований.

Также на этой неделе состоится заседание ЕЦБ. Это будет первое заседание под предводительством нового главы европейского регулятора - Кристин Лагард, поэтому рынок не ожидает никаких подвижек в части ДКП, но будет внимательно следить за заявлениями, которые позволят понять позицию нового главы ЕЦБ.

В пятницу состоится заседание ЦБ РФ. На предыдущем заседании российский ЦБ пошел на резкое снижение ставки - сразу на 50 базисных пунктов, а сейчас можно найти достаточное количество факторов как в пользу снижения ставки еще на 25 пунктов, так и в пользу ее сохранения неизменной. В пользу сохранения ставки выступает пауза в смягчении денежно-кредитной политики, которую взяло большинство центральных банков стран с emerging markets (на прошлой неделе без изменения, вопреки ожиданиям, свои ставки оставили ЦБ Индии и ЦБ Чили), сохраняющаяся неопределенность в вопросе торговых войн, постепенное восстановление в расходной части федерального бюджета. В пользу снижения ставки выступает стремительное снижение инфляции в РФ, которая по итогам ноября составила 3,5% в годовом выражении и к концу года может приблизиться к нижней границе прогнозного интервала ЦБ 3,2-3,7%.

Перенос "дедлайна" по тарифам США к Китаю остается наиболее вероятным сценарием, однако напряженность в этом вопросе продолжит нарастать, что скажется на заинтересованности инвесторов в рисковых активах, считают эксперты банка "Санкт-Петербург".

По словам аналитика УК "Альфа-Капитал" Дарьи Желанновой, статистика рынка труда и индексы потребительских ожиданий в США дали американским рынкам новые поводы для роста. Европейские рынки, как правило, повторяют краткосрочную динамику американских, реагируя на те же раздражители - в понедельник после локальной коррекции западные фондовые площадки пытаются продолжить подъем.

Возможно, европейские рынки на этой неделе еще больше оживятся на фоне назначенных на 12 декабря выборов в Соединенном Королевстве. Результаты этого события могут серьезно повлиять на стоимость европейских активов, а также на курсы евро и фунта.

Российский индекс МосБиржи находится в паре процентов от недавно обновленного максимума 3000 пунктов. После обновления исторических максимумов прошел месяц, но инвесторы в российские акции пока не решаются на новые активные покупки. Возможно, дальнейший рост сдерживает мнение инвесторов о том, что в этом году "все вершины уже взяты", поэтому покупки отложены до следующего года, полагает эксперт.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста в понедельник выступили акции Мособлбанка (MOEX: MOBB) (+17,6%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (+12,3%), ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (MOEX: CHEP) (+4,8%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (+4,2%), "префы" "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (+4%), акции "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+3,4%), "префы" "ГАЗа" (MOEX: GAZA) (+2,9%), акции ПАО "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (+2,6%), "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (+2,3%).

Подросли перед отсечкой дивидендов акции "Акрона" (MOEX: AKRN) (+0,6%, до 4980 рублей) - отсечка реестра акционеров на бирже с учетом расчетов "Т+2" состоится после закрытия торгов в понедельник (официальная отсечка 11 декабря), дивиденды за 9 месяцев составят 101 рубль на акцию.

Подешевели акции "М.Видео" (MOEX: MVID) (-2,9%), "префы" банка "Возрождение" (MOEX: VZRZ) (-2,6%), акции ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (-2,4%), АО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-2%), АО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (-1,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 41,565 млрд рублей (из них 8,055 млрд рублей пришлось на "Газпром" (MOEX: GAZP) и 7,503 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).