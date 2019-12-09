Рубль слабо меняется к доллару и евро в ожидании ключевых событий недели

Москва. 9 декабря. Доллар слегка понижается, евро немного укрепляется на "Московской бирже" в понедельник днем; рубль стабилен к бивалютной корзине в ожидании ключевых событий недели, способных стать драйверами его дальнейшей динамики.

Курс доллара США составил 63,72 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 3,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 70,55 руб./EUR1, подорожав на 5,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась всего на 0,58 копейки - до 66,8 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 10 декабря всего на 0,59 копейки, до 63,7244 руб./$1, и уменьшил курс евро на 25,47 копейки, до 70,5047 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабо меняется в основных парах на дневных торгах. Участники рынка находятся в ожидании ключевых событий недели, способных придать импульс к его дальнейшему движению. Это заседание ФРС США (10-11 декабря), голосование по законопроекту о санкциях в отношении России в комитете Сената США по международным отношениям (11 декабря), заседание ЕЦБ (12 декабря), заседание совета директоров Банка России (13 декабря), возможное введение со стороны американских властей пошлин на китайский импорт.

Внимание участников рынков остается сосредоточено на торговых противоречиях США и Китая. Экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу на прошлой неделе сказал, что стороны близки к заключению промежуточного торгового соглашения, однако администрация президента Дональда Трампа может передумать, если ее условия не будут выполнены. "Сделка близка. Возможно, даже ближе, чем это было в середине ноября", - сказал он, добавив, что стороны общаются практически ежедневно.

По словам Кадлоу, никаких крайних сроков нет, но 15 декабря является "очень важной датой" в связи с планируемым Штатами повышением пошлин на очередную порцию китайских товаров.

Как сообщают западные СМИ со ссылкой на помощника министра торговли КНР, Китай рассчитывает на то, что сможет достичь соглашения по торговле с США в кратчайшие сроки. Помощник министра Жэнь Хунбинь отметил, что это соглашение должно устраивать обе стороны.

Напряженность между США и Китаем усилилась после ужесточения позиции Вашингтона, касающейся политики Пекина в отношении Гонконга и Синьцзяна.

"Эта неделя будет богата событиями - заседания ФРС США и ЕЦБ, заседание Центробанка РФ, дедлайн по введению тарифов США на китайский импорт 15 декабря. Наибольшее влияние на рынки окажет риторика ФРС, которая может быть достаточно жесткой на фоне публикации сильных данных по рынку труда, и сопроводительные прогнозы, что, вероятно, сыграет в пользу доллара США. Более того, хоть перенос дедлайна по тарифам остается наиболее вероятным сценарием, напряженность в этом вопросе продолжит нарастать, что скажется на заинтересованности инвесторов в рисковых активах", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Предстоящая неделя будет крайне насыщенной. Итоги заседаний ФРС, ЕЦБ, Банка России, а также итоги выборов в Великобритании и решение относительно нового раунда тарифов в отношении китайских товаров 15 декабря определят настроения на глобальных площадках и на российском валютном рынке. Первая половина недели может сложиться для рубля благоприятно на фоне возобновления контактов "нормандской четверки" и комфортных уровней нефтяных цен после встречи ОПЕК+ в пятницу. Основные риски для российской валюты сконцентрированы во второй половине недели. Вышедшие в пятницу сильные данные по рынку труда в США не дадут ФРС поводов для мягкой риторики по итогам заседания 11 декабря, поэтому доллар, вероятно, сохранит сильные позиции. Риск представляют слушания 11 декабря в одном из комитетов Сената США, где должно состояться голосование по законопроекту о санкциях", - отмечает аналитик Нордеа банка Григорий Жирнов.

"Предстоящая неделя будет наполнена важными событиями как для глобального рынка (заседания ФРС, ЕЦБ, выборы в Британии, наступление срока возможного введения пошлин со стороны США в отношении китайского импорта), так и отдельно для российских активов (сегодняшняя встреча в Париже в "нормандском формате", голосование в профильном комитете Сената США по санкциям в отношении РФ в среду и пятничное заседание Банка России). Что касается темы санкций, то отметим, что рассматриваемый законопроект включает как относительно малозначимые меры (санкции против отдельных судов и судостроительных компаний), так и весьма существенные (такие, как санкции в отношении госдолга и, например, энергетических проектов РФ). При этом обратим внимание, что пока речь идет только о голосовании в профильном комитете, а не голосовании Сената в целом, соответственно, процесс работы над законопроектом может быть достаточно длительным", - говорит аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский.

Цены на нефть ускорили снижение в понедельник днем после существенного скачка по итогам предыдущей сессии на решении стран ОПЕК+ дополнительно ограничить добычу нефти.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК снизилась на 1,1% - до 63,68 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 1,22% - до $58,48 за баррель.

В пятницу нефть Brent подорожала на 1,58%, до $64,39 за баррель, WTI - на 1,32%, до $59,2 за баррель. За минувшую неделю Brent подорожала на 6,2% - максимальными темпами с конца сентября, стоимость WTI подскочила на 7,3% - максимальными темпами с конца июня.

Как сообщалось, государства ОПЕК+ в минувшую пятницу договорились о сокращении добычи нефти с 1 января 2020 года на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с) в дополнение к уже действующему ограничению на 1,2 млн б/с. Саудовская Аравия взяла на себя обязательство сдерживать свою нефтедобычу сверх увеличенной квоты еще на 400 тыс. б/с.

Согласованные ограничения будут действовать до конца марта 2020 года, и страны ОПЕК+ договорились провести следующее заседание 5 и 6 марта, чтобы принять решение о том, стоит ли их продлевать.

Банк России 9 декабря провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в рамках которого банки разместили в ЦБ РФ 850 млрд рублей (при лимите 850 млрд рублей и общем спросе 997 млрд рублей) в среднем по ставке 6,44% годовых.

Ставки краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов немного уменьшились в понедельник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 6,56% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 1 б.п. - до 6,63% годовых. Ставка на срок 1 месяц снизилась на 2 б.п. - до 6,71% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяца опустились на 1 б.п. - до 6,76% и 6,79% годовых соответственно.