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09 декабря 2019 года 18:45

Цены евробондов РФ в понедельник плавно подрастают на фоне стабилизации UST

Москва. 9 декабря. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в понедельник демонстрируют плавный рост благодаря наметившейся стабилизации цен американских казначейских обязательств (US Treasuries) после их падения в конце предыдущей недели, исключение составили лишь евробонды РФ с погашением в 2030 году. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного сузились.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась по отношению к закрытию 6 декабря всего на 3 базисных пункта, составив 114,04% от номинала, что соответствует доходности 2,65% годовых (рост на 0,5 пункта к предыдущему дню).

Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:15 МСК не изменилась по отношению к 6 декабря, составив 100,72% от номинала (доходность - 1,62% годовых). Таким образом, спред между доходностью бондов Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США расширился по отношению к пятнице всего на 0,5 пункта и составил 103 базисных пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему торговому дню на 55 базисных пунктов - до 132,11% от номинала (доходность снизилась на 3 пункта и составила 3,81% годовых), евробондов с погашением в 2042 году - на 52 базисных пункта, до 128,14% от номинала (доходность снизилась также на 3 пункта - до 3,75% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 12 базисных пунктов, до 110,96% от номинала, что соответствует доходности 2,88% годовых (снижение на 2 пункта к предыдущему дню), а с погашением в 2023 году - на 7 базисных пунктов, до 109,5% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта - до 2,23% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 68 базисных пунктов, подорожав до 124,01% от номинала (доходность снизилась на 3,5 пункта и составила 3,83% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году вырос на 9 пунктов, до 108,88% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт и составила 2,93% годовых).

"Динамика котировок российских еврооблигаций сегодня близка к нейтральной, но все же небольшое преобладание имеют игроки на повышение. Плавный рост цен отечественных евробондов сформировался вслед за наметившейся стабилизацией ситуации в секторе базовых активов, которые в пятницу снизились в цене после публикации довольно сильных ежемесячных данных по американскому рынку труда. Кроме того, поддержку российским еврооблигациям оказывают недавно сделанные представителем Минфина заявления о том, что Россия в ближайшее время не будет размещать новые выпуски валютных гособлигаций. Также позитивными для рынка отечественных евробондов остаются такие факторы, как высокие цены на нефть, положительное сальдо торгового баланса, а также профицитность бюджета. Санкционная тематика, хотя и всплыла на прошлой неделе, но новые санкции в отношении отдельных физических лиц инвесторы сейчас не воспринимают как серьезные, а о секторальных санкциях и санкциях в отношении госдолга, которые являются более серьезными факторами для рынка, пока никаких новостей нет", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке трейдер Росэксимбанка Руслан Пшонковский.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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