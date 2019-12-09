Ориентир по индексу Мосбиржи на вторник составляет 2920-2970 пунктов - ИК "Велес Капитал"

Рынок акций пытается вернуться к краткосрочному росту, но потенциал повышения выглядит ограниченным, сообщается в комментарии ИК "Велес Капитал". Ориентир по индексу Мосбиржи на вторник составляет 2920-2970 пунктов.

Индексы Мосбиржи и РТС в конце сессии понедельника оставались в "плюсе" и стабилизировались выше отметок 2930 и 1450 пунктов, что увеличивает шансы на движение в район 2970 и 1470 пунктов соответственно, отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Рынок пытается вернуться к краткосрочному росту, но на данный момент потенциал повышения выглядит ограниченным, в связи с чем "быкам" стоит соблюдать повышенную осторожность. Ориентир по индексу Мосбиржи на вторник - 2920-2970 пунктов", - пишет Е. Кожухова.

По-прежнему нельзя исключать до конца года сценария возвращения российского рынка к более уверенному росту. Это станет возможным в случае сохранения высокого мирового "аппетита" к риску, который могло бы обеспечить, в частности, долгожданное заключение торгового соглашения между США и Китаем, указывает специалист ИК "Велес Капитал".