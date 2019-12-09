Сохранение ставки ЦБ без изменения может привести к коррекции на рынке ОФЗ - Газпромбанк

Рынок ОФЗ уже закладывает снижение ставки ЦБ в ценах, при этом сохранение ставки без изменения может привести к коррекции, отмечают в обзоре аналитики Газпромбанка.

Среди внешних событий, способных оказать влияние на российский долговой рынок, аналитики Газпромбанка выделяют заседание ФРС США по ставке в среду (11 декабря), решение ЕЦБ по ставке в четверг (12 декабря), публикацию в пятницу агентством Moody’s результатов планового пересмотра суверенного рейтинга России ("Ваа3/Стабильный").