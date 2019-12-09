USD/RUB в 2020 году в среднем будет находиться на уровне 64 - Sberbank CIB

Пара USD/RUB в 2020 году в среднем будет находиться на уровне 64, говорится в комментарии Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB.

Структура российского экспорта существенно изменилась в период усиления геополитической напряженности после 2014 года. Быстрее всего рос экспорт в Китай, который стал крупнейшим торговым партнером России среди отдельных стран: в 9М19 на его долю приходилось 13% российского экспорта. С другой стороны, Россия стала более чувствительна к ситуации в экономике КНР. Рубль заметно реагирует на колебания курса юаня, отмечают аналитики, а изменение реального экспорта из России в Китай все существеннее сказывается на темпах роста российской экономики.

Глобальное восприятие рисков улучшилось по сравнению с сентябрем. Риск эскалации торговой напряженности ослаб, а рубль и юань укрепились относительно минимумов, зафиксированных в августе. Риск глобальной рецессии также уменьшился.

"Мы ожидаем, что в 2020 году пара USD/RUB в среднем будет на уровне 64. Вместе с тем не следует забывать о рисках, связанных с неопределенностью в глобальной экономике, а также о специфических геополитических рисках России. В целом мы полагаем, что риск ослабления рубля относительно нашего базового сценарии сильнее, чем риск укрепления", - пишут специалисты.

Рубль по-прежнему чувствителен к колебаниям евро. Несмотря на то что Китай превратился в крупнейшего торгового партнера РФ среди отдельных стран, Евросоюз (как блок) сохраняет за собой статус лидера. Доля платежей в евро за экспорт и импорт увеличивается, и в золотовалютных резервах России преобладает единая европейская валюта. Следовательно, колебания евро продолжат влиять на курс рубля, указывают аналитики Sberbank Investment Research.