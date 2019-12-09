Текущая неделя будет, вероятно, последней перед наступлением на рынках предновогоднего затишья - "ВТБ Капитал"

Текущая неделя будет, вероятно, последней перед наступлением на рынках предновогоднего затишья, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". Основное внимание инвесторов на этой неделе будет сосредоточено на заседаниях по монетарной политике ФРС США, ЕЦБ и Банка России.

"Наши экономисты ожидают, что Банк России оставит ключевую ставку на прежнем уровне. Опубликованные на прошлой неделе показатели инфляции выглядят сравнительно благоприятными: в ноябре общий ИПЦ составил 3,5% в годовом и 0,3% – в месячном сопоставлении, оказавшись немного ниже уровня, на который указывали наши расчеты и консенсус-прогноз Bloomberg. Между тем недельная инфляция, которая до этого в течение двух недель держалась на отметке 0,1%, в период с 26 ноября по 2 декабря неожиданно опустилась до нуля, - отмечают аналитики "ВТБ Капитала" Максим Коровин и Игорь Рапохин. - Однако основной вклад в дезинфляцию внес продовольственный сегмент. Более репрезентативным индикатором инфляционного давления мы считаем цены на услуги, менее подверженные влиянию разовых факторов и эффектам со стороны предложения. По нашим расчетам, в ноябре инфляция цен на услуги ускорилась до 3,9% г/г против 3,8% г/г в предыдущем месяце".

Риторика комментариев Банка России на минувшей неделе носила достаточно сбалансированный характер. В частности, глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ Алексей Заботкин заявил, что сигнал, который Совет директоров Банка России сформулировал по итогам заседания в октябре (о том, что регулятор "будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний Совета директоров"), на данный момент сохраняет актуальность. Он также отметил, что поступающие данные пока согласуются с обновленными базовыми прогнозами ЦБ РФ, тогда как внешние риски выглядят менее высокими.

"По нашим оценкам, кривая по-прежнему дисконтирует снижение ключевой ставки Банком России на 50-75 бп на горизонте шести месяцев. Таким образом, решение оставить ставку без изменений может вызвать некоторую фиксацию прибыли в ОФЗ и на денежном рынке. С другой стороны, реальная процентная ставка в России остается, по нашим оценкам. одной из самых высоких на пространстве развивающихся рынков, что, как мы полагаем, способствует сохранению интереса к России со стороны иностранных инвесторов", - указывают аналитики.