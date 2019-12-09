Эффективность соглашения ОПЕК+ сомнительна - Промсвязьбанк

Эффективность соглашения ОПЕК+ с целью недопущения появления на рынке навеса предложения и снижения цен на нефть с учетом постоянного перевыполнения планов сомнительна, говорится в комментарии Промсвязьбанка.

В октябре-ноябре 2019 г. на рынке и так был навес предложения объемом в среднем 0,7 млн барр./день. По итогам 2019 г. рынок выйдет, скорее всего, в ноль за счет летнего избытка спроса и частичного выпадения добычи в Штатах из-за погодного фактора. "А вот в 2020 г. мы ждем навеса предложения в 0,3-0,4 млн барр./день в среднем за счет сланцевиков США - низкая себестоимость добычи позволяет продолжать наращивать объемы, даже при цене нефти в 50 долл./барр. На наш взгляд, выбранная стратегия странами ОПЕК – попытка вернуться в прошлое, когда картель занимался оперативными сильными сокращениями добычи. Однако то, что это рассчитано только до конца 1 кв. 2020 г., говорит скорее о неуверенности ОПЕК и Ко в ее эффективности", - отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова.

"Эффект от решения, принятого на данном саммите ОПЕК, для рынка нефти был краткосрочно позитивным, но теперь с учетом переоценки цифр по добыче ждем возвращения фокуса на циклическое замедление мировой экономики (в центре внимания находится торговое противостояние США и КНР), падения спроса на сырье при наращивании добычи американскими производителями сланцевой нефти. Наш ориентир по нефти Brent на 2020 г. – 58-60 долл./барр. в среднем", - пишет специалист Промсвязьбанка.