Текущая неделя может задать рынкам тон в 2020 году - "Открытие Брокер"

Значимость событий этой недели переоценить будет трудно, текущая неделя может задать рынкам тон в 2020 году, считает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Брокер" Михаил Шульгин. Всеобщие выборы в Великобритании (12 декабря), "дедлайн" по промежуточному соглашению США и Китая, отсутствие которого может дать старт новому пакету пошлин, заседания по ставкам ФРС (11 декабря) и Банка России (13 декабря).

Потом останется полторы недели до католического Рождества. Ликвидность будет "таять", стимулируя всплеск волатильности в тот момент, когда рынкам придется "переваривать" набор важных данных, вполне способных определить ценовую динамику на первый и второй кварталы наступающего года, отмечает М. Шульгин.