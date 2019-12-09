Базовый сценарий предусматривает, что курс рубля останется в коридоре 63,5-64,5/$ - "БКС Глобал Маркетс"

Предстоящая неделя будет богатой на события, которые могут оказать влияние на динамику курса рубля, базовый сценарий предусматривает, что курс рубля останется в коридоре 63,5-64,5/$, говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс".

Предстоящая неделя будет богатой на события, которые могут оказать существенное влияние на динамику курса рубля: это саммит "нормандской четверки", переговоры о транзите газа через Украину, торговые переговоры США-КНР (в конце недели могут вступить в силу новые американские пошлины на китайский импорт), парламентские выборы в Великобритании (которые определят судьбу Брекзита) и заседания центробанков. "Наш базовый сценарий - курс рубля останется в коридоре 63,5-64,5/$", - указывает аналитик "БКС Глобал Маркетс" Владимир Тихомиров.

Фактор сезонности к концу недели может начать оказывать понижающее давление на рубль: традиционный для середины декабря рост спроса на валюту со стороны корпоративных клиентов (в связи с пиком выплат по внешнему долгу), импортеров и населения (в преддверии праздничного периода). Это может привести к ослаблению курса рубля до уровней около 65/$ даже в отсутствие негатива с внешних рынков или из области геополитики.

"Наш среднесрочный взгляд на курс рубля остается неизменным: мы ожидаем, что российская валюта продолжит торговаться у отметки 65/$ +/-RUB 2. На конец 2019 года прогнозируем курс рубля на уровне 64,3/$", - пишет Владимир Тихомиров.