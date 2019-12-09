.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Базовый сценарий предусматривает, что курс рубля останется в коридоре 63,5-64,5/$ - "БКС Глобал Маркетс"
.
ГЛАВНОЕ
Доходы россиян в этом году вырастут на 0,2-0,3%
Реальные располагаемые доходы населения РФ по итогам 2019 года могут вырасти на 0,2-0,3%, заявил премьер РФ Дмитрий Медведев. Он напомнил, в последние годы эти доходы снижались
 
Минэкономразвития нашло способ повысить инвестиции в основной капитал
Минэкономразвития нашло способ повысить показатель инвестиций в основной капитал в финансовой и страховой сферах за счет изменения методики расчета. Добиться темпов роста инвестиций в основной капитал, которые позволили бы выполнить поручение...
 
С пенсий запретят взыскивать долги
В комиссию правительства РФ по законопроектной деятельности должны поступить два законопроекта Минэкономразвития России, первый из которых предлагает запретить взыскивать долги со страховых пенсий жителей России. А во втором указывается, что при...
 
В России разработаны стандарты для улучшенных продуктов питания
Росстандарт утвердил национальные стандарты для продукции "с улучшенными экологическими характеристиками", пишут "Ведомости" со ссылкой на источники. Создать российский бренд экологически чистой сельскохозяйственной продукции в феврале поручил...
 
09 декабря 2019 года 14:32

Базовый сценарий предусматривает, что курс рубля останется в коридоре 63,5-64,5/$ - "БКС Глобал Маркетс"

Предстоящая неделя будет богатой на события, которые могут оказать влияние на динамику курса рубля, базовый сценарий предусматривает, что курс рубля останется в коридоре 63,5-64,5/$, говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс".

Предстоящая неделя будет богатой на события, которые могут оказать существенное влияние на динамику курса рубля: это саммит "нормандской четверки", переговоры о транзите газа через Украину, торговые переговоры США-КНР (в конце недели могут вступить в силу новые американские пошлины на китайский импорт), парламентские выборы в Великобритании (которые определят судьбу Брекзита) и заседания центробанков. "Наш базовый сценарий - курс рубля останется в коридоре 63,5-64,5/$", - указывает аналитик "БКС Глобал Маркетс" Владимир Тихомиров.

Фактор сезонности к концу недели может начать оказывать понижающее давление на рубль: традиционный для середины декабря рост спроса на валюту со стороны корпоративных клиентов (в связи с пиком выплат по внешнему долгу), импортеров и населения (в преддверии праздничного периода). Это может привести к ослаблению курса рубля до уровней около 65/$ даже в отсутствие негатива с внешних рынков или из области геополитики.

"Наш среднесрочный взгляд на курс рубля остается неизменным: мы ожидаем, что российская валюта продолжит торговаться у отметки 65/$ +/-RUB 2. На конец 2019 года прогнозируем курс рубля на уровне 64,3/$", - пишет Владимир Тихомиров.

Опубликовано: /БКС/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
09 декабря 2019 года 17:43
Ожидается возобновление спекулятивного спроса на золото и серебро - УК "Альфа-Капитал"
олото находится в выжидательной позиции перед ориентировочной датой введения новых американских пошлин против Китая. Сделка еще не подписана, а времени практически не осталось. Аналитик УК "Альфа-Капитал" Артем Копылов ожидает возобновления спекулятивного спроса на золото и серебро в преддверии...    читать дальше
.
09 декабря 2019 года 17:05
USD/RUB в 2020 году в среднем будет находиться на уровне 64 - Sberbank CIB
Пара USD/RUB в 2020 году в среднем будет находиться на уровне 64, говорится в комментарии Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. Структура российского экспорта существенно изменилась в период усиления геополитической напряженности после 2014 года. Быстрее всего...    читать дальше
.
09 декабря 2019 года 16:41
Текущая неделя будет, вероятно, последней перед наступлением на рынках предновогоднего затишья - "ВТБ Капитал"
Текущая неделя будет, вероятно, последней перед наступлением на рынках предновогоднего затишья, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". Основное внимание инвесторов на этой неделе будет сосредоточено на заседаниях по монетарной политике ФРС США, ЕЦБ и Банка России. "Наши экономисты ожидают, что Банк...    читать дальше
.
09 декабря 2019 года 16:19
Эффективность соглашения ОПЕК+ сомнительна - Промсвязьбанк
Эффективность соглашения ОПЕК+ с целью недопущения появления на рынке навеса предложения и снижения цен на нефть с учетом постоянного перевыполнения планов сомнительна, говорится в комментарии Промсвязьбанка. В октябре-ноябре 2019 г. на рынке и так был навес предложения объемом в среднем 0,7...    читать дальше
.
09 декабря 2019 года 15:51
Raiffeisenbank начал анализ Petropavlovsk с рекомендацией "покупать" для его акций
(добавлен текст после 2-го абзаца) Raiffeisenbank начал аналитическое освещение компании Petropavlovsk, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Андрея Полищука и Михаила Солодова. Прогнозная стоимость акций Petropavlovsk, рассчитанная экспертами, составляет 14,4 пенса за штуку, рекомендация...    читать дальше
.
09 декабря 2019 года 15:36
Ухудшение внешнего фона пока не позволяет фондовым "быкам" ускорить покупки - ИК "Велес Капитал"
ндексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии понедельника стремились закрепиться выше отметок 2930 и 1450 пунктов и таким образом подтвердить нацеленность на развитие краткосрочного роста. Тем не менее, отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова, ухудшение внешнего фона пока не позволяет...    читать дальше
.
09 декабря 2019 года 15:17
Raiffeisenbank начал анализ Petropavlovsk с рекомендацией "покупать" для его акций
aiffeisenbank начал аналитическое освещение компании Petropavlovsk, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Андрея Полищука и Михаила Солодова. Прогнозная стоимость акций Petropavlovsk, рассчитанная экспертами, составляет 14,4 пенса за штуку, рекомендация для этих бумаг была дана "покупать".    читать дальше
.
09 декабря 2019 года 14:53
Текущая неделя может задать рынкам тон в 2020 году - "Открытие Брокер"
начимость событий этой недели переоценить будет трудно, текущая неделя может задать рынкам тон в 2020 году, считает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Брокер" Михаил Шульгин. Всеобщие выборы в Великобритании (12 декабря), "дедлайн" по промежуточному соглашению США и Китая,...    читать дальше
.
09 декабря 2019 года 14:12
Цены на нефть на предстоящей неделе будут в диапазоне $63-67/баррель - "БКС Глобал Маркетс"
Аналитики "БКС Глобал Маркетс" ожидают цены на нефть на предстоящей неделе в диапазоне $63-67/баррель, говорится в обзоре. Цены на нефть за неделю прибавили около $4 на фоне оптимистичных заявлений в отношении сделки США с Китаем и решения ОПЕК+ снизить квоту на 500 тыс. барр. в сутки,...    читать дальше
.
09 декабря 2019 года 13:58
Банк России в пятницу, скорее всего, сохранит ставку на неизменном уровне в 6,5% - "Нордеа банк"
Банк России в пятницу, по мнению аналитиков "Нордеа банка", сохранит ставку на неизменном уровне в 6,5%. Сигнал относительно будущих действий регулятора станет не настолько мягким по мере появления эффектов предыдущего снижения ставок, говорится в обзоре. Банк России в пятницу проведёт заседание...    читать дальше
.
09 декабря 2019 года 13:42
Рынок акций: сдержанность на фоне геополитики - БКС
Отечественный рынок акций может проявлять некоторую сдержанность в связи с текущим геополитическим фоном, говорится в комментарии "БКС Премьер". Российский рынок акций начал понедельник умеренно позитивной динамкой торгов. Рисковые активы продолжают получать поддержку со стороны "торгового"...    читать дальше
.
09 декабря 2019 года 13:05
Возможный будущий диапазон нефти - $54-63 за баррель - "Открытие Брокер"
Наиболее вероятный сценарий предусматривает динамику цен на нефть в рамках диапазона $54-63, сокращение добычи ОПЕК+ до конца марта 2020 года, трудности в переговорах между Китаем и США, продолжение иранских поставок на рынок и с трудом достигаемый баланс рынка, сообщается в комментарии "Открытие...    читать дальше
.
09 декабря 2019 года 12:45
Возможное продолжение роста доходностей UST окажет давление на российские еврооблигации - Уралсиб
Возможное продолжение роста доходностей UST окажет давление на российские еврооблигации, говорится в обзоре Уралсиба. "Мы по-прежнему считаем возможным продолжение роста доходностей UST, что может оказать давление на российские еврооблигации. При этом мы не исключаем, что спреды на дальнем...    читать дальше
.
09 декабря 2019 года 12:28
Возможно, рубль попробует закрепиться ближе к отметке 63,50/USD или даже чуть выше - РФПИ
Данные по чистой спекулятивной позиции CFTC на 3 декабря указали на ее небольшое снижение - с 50,4% до 46,5% от общего числа позиций, однако эти цифры по-прежнему указывают на благосклонное отношение спекулянтов к российской валюте. Помимо огромного количества внешних событий и статистики на этой...    читать дальше
.
09 декабря 2019 года 11:59
"ВТБ Капитал" снизил оценку акций "АЛРОСА" на 18%, сохранив рекомендацию "покупать"
"ВТБ Капитал" понизил прогнозную стоимость акций "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) на 18% - до 90 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Между тем рекомендация "покупать" для этих бумаг аналитиками была подтверждена. "С начала года долларовая цена бумаг "АЛРОСА" снизилась на 15%, и причин для...    читать дальше
.
Страница 1 из 4
.
1
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.