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Главная / Мнения аналитиков / Базовый сценарий предусматривает, что курс рубля останется в коридоре 63,5-64,5/$ - "БКС Глобал Маркетс"
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09 декабря 2019 года 14:32
Базовый сценарий предусматривает, что курс рубля останется в коридоре 63,5-64,5/$ - "БКС Глобал Маркетс"
Предстоящая неделя будет богатой на события, которые могут оказать влияние на динамику курса рубля, базовый сценарий предусматривает, что курс рубля останется в коридоре 63,5-64,5/$, говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс". Предстоящая неделя будет богатой на события, которые могут оказать существенное влияние на динамику курса рубля: это саммит "нормандской четверки", переговоры о транзите газа через Украину, торговые переговоры США-КНР (в конце недели могут вступить в силу новые американские пошлины на китайский импорт), парламентские выборы в Великобритании (которые определят судьбу Брекзита) и заседания центробанков. "Наш базовый сценарий - курс рубля останется в коридоре 63,5-64,5/$", - указывает аналитик "БКС Глобал Маркетс" Владимир Тихомиров. Фактор сезонности к концу недели может начать оказывать понижающее давление на рубль: традиционный для середины декабря рост спроса на валюту со стороны корпоративных клиентов (в связи с пиком выплат по внешнему долгу), импортеров и населения (в преддверии праздничного периода). Это может привести к ослаблению курса рубля до уровней около 65/$ даже в отсутствие негатива с внешних рынков или из области геополитики. "Наш среднесрочный взгляд на курс рубля остается неизменным: мы ожидаем, что российская валюта продолжит торговаться у отметки 65/$ +/-RUB 2. На конец 2019 года прогнозируем курс рубля на уровне 64,3/$", - пишет Владимир Тихомиров.
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09 декабря 2019 года 17:43
олото находится в выжидательной позиции перед ориентировочной датой введения новых американских пошлин против Китая. Сделка еще не подписана, а времени практически не осталось. Аналитик УК "Альфа-Капитал" Артем Копылов ожидает возобновления спекулятивного спроса на золото и серебро в преддверии... читать дальше
.09 декабря 2019 года 17:05
Пара USD/RUB в 2020 году в среднем будет находиться на уровне 64, говорится в комментарии Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. Структура российского экспорта существенно изменилась в период усиления геополитической напряженности после 2014 года. Быстрее всего... читать дальше
.09 декабря 2019 года 16:41
Текущая неделя будет, вероятно, последней перед наступлением на рынках предновогоднего затишья - "ВТБ Капитал"
Текущая неделя будет, вероятно, последней перед наступлением на рынках предновогоднего затишья, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". Основное внимание инвесторов на этой неделе будет сосредоточено на заседаниях по монетарной политике ФРС США, ЕЦБ и Банка России. "Наши экономисты ожидают, что Банк... читать дальше
.09 декабря 2019 года 16:19
Эффективность соглашения ОПЕК+ с целью недопущения появления на рынке навеса предложения и снижения цен на нефть с учетом постоянного перевыполнения планов сомнительна, говорится в комментарии Промсвязьбанка. В октябре-ноябре 2019 г. на рынке и так был навес предложения объемом в среднем 0,7... читать дальше
.09 декабря 2019 года 15:51
(добавлен текст после 2-го абзаца) Raiffeisenbank начал аналитическое освещение компании Petropavlovsk, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Андрея Полищука и Михаила Солодова. Прогнозная стоимость акций Petropavlovsk, рассчитанная экспертами, составляет 14,4 пенса за штуку, рекомендация... читать дальше
.09 декабря 2019 года 15:36
ндексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии понедельника стремились закрепиться выше отметок 2930 и 1450 пунктов и таким образом подтвердить нацеленность на развитие краткосрочного роста. Тем не менее, отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова, ухудшение внешнего фона пока не позволяет... читать дальше
.09 декабря 2019 года 15:17
aiffeisenbank начал аналитическое освещение компании Petropavlovsk, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Андрея Полищука и Михаила Солодова. Прогнозная стоимость акций Petropavlovsk, рассчитанная экспертами, составляет 14,4 пенса за штуку, рекомендация для этих бумаг была дана "покупать". читать дальше
.09 декабря 2019 года 14:53
начимость событий этой недели переоценить будет трудно, текущая неделя может задать рынкам тон в 2020 году, считает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Брокер" Михаил Шульгин. Всеобщие выборы в Великобритании (12 декабря), "дедлайн" по промежуточному соглашению США и Китая,... читать дальше
.09 декабря 2019 года 14:12
Аналитики "БКС Глобал Маркетс" ожидают цены на нефть на предстоящей неделе в диапазоне $63-67/баррель, говорится в обзоре. Цены на нефть за неделю прибавили около $4 на фоне оптимистичных заявлений в отношении сделки США с Китаем и решения ОПЕК+ снизить квоту на 500 тыс. барр. в сутки,... читать дальше
.09 декабря 2019 года 13:58
Банк России в пятницу, по мнению аналитиков "Нордеа банка", сохранит ставку на неизменном уровне в 6,5%. Сигнал относительно будущих действий регулятора станет не настолько мягким по мере появления эффектов предыдущего снижения ставок, говорится в обзоре. Банк России в пятницу проведёт заседание... читать дальше
.09 декабря 2019 года 13:42
Отечественный рынок акций может проявлять некоторую сдержанность в связи с текущим геополитическим фоном, говорится в комментарии "БКС Премьер". Российский рынок акций начал понедельник умеренно позитивной динамкой торгов. Рисковые активы продолжают получать поддержку со стороны "торгового"... читать дальше
.09 декабря 2019 года 13:05
Наиболее вероятный сценарий предусматривает динамику цен на нефть в рамках диапазона $54-63, сокращение добычи ОПЕК+ до конца марта 2020 года, трудности в переговорах между Китаем и США, продолжение иранских поставок на рынок и с трудом достигаемый баланс рынка, сообщается в комментарии "Открытие... читать дальше
.09 декабря 2019 года 12:45
Возможное продолжение роста доходностей UST окажет давление на российские еврооблигации, говорится в обзоре Уралсиба. "Мы по-прежнему считаем возможным продолжение роста доходностей UST, что может оказать давление на российские еврооблигации. При этом мы не исключаем, что спреды на дальнем... читать дальше
.09 декабря 2019 года 12:28
Данные по чистой спекулятивной позиции CFTC на 3 декабря указали на ее небольшое снижение - с 50,4% до 46,5% от общего числа позиций, однако эти цифры по-прежнему указывают на благосклонное отношение спекулянтов к российской валюте. Помимо огромного количества внешних событий и статистики на этой... читать дальше
.09 декабря 2019 года 11:59
"ВТБ Капитал" понизил прогнозную стоимость акций "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) на 18% - до 90 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Между тем рекомендация "покупать" для этих бумаг аналитиками была подтверждена. "С начала года долларовая цена бумаг "АЛРОСА" снизилась на 15%, и причин для... читать дальше
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