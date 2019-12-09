Цены на нефть на предстоящей неделе будут в диапазоне $63-67/баррель - "БКС Глобал Маркетс"

Аналитики "БКС Глобал Маркетс" ожидают цены на нефть на предстоящей неделе в диапазоне $63-67/баррель, говорится в обзоре.

Цены на нефть за неделю прибавили около $4 на фоне оптимистичных заявлений в отношении сделки США с Китаем и решения ОПЕК+ снизить квоту на 500 тыс. барр. в сутки, констатируют аналитики "БКС Глобал Маркетс".

Поскольку сделка перевыполнялась и ранее, в дополнение к сниженным квотам Саудовская Аравия обещала сократить добычу сверх запланированного объема.

Специалисты отмечают, что существующий дефицит нефти на рынке (порядка 500 тыс. барр. в сутки – МЭА) усилится в 2020 г., в том числе на фоне роста спроса.

Число активных буровых установок в США сократилось до 663, общий объем снижения – 30%+ с начала года, тренд длится уже несколько месяцев подряд.

После нескольких недель роста запасы нефти в США начали снижение, подтверждение тренда может оказать дополнительную поддержку ценам.

Несмотря на успешное размещение акций Saudi Aramco, представители Саудовской Аравии хотят роста ее капитализации выше $2 трлн, что также будет способствовать повышению цен.

"Ожидаем нефть в диапазоне $63-67/барр. на предстоящей неделе", - пишут аналитики "БКС Глобал Маркетс".