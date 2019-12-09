Рынок акций: сдержанность на фоне геополитики - БКС

Отечественный рынок акций может проявлять некоторую сдержанность в связи с текущим геополитическим фоном, говорится в комментарии "БКС Премьер".

Российский рынок акций начал понедельник умеренно позитивной динамкой торгов. Рисковые активы продолжают получать поддержку со стороны "торгового" оптимизма, нефть между тем корректируется к $64 после активного ценового подъема пятницы.

Утренние статданные ободряют покупателей. Внешнеторговая статистика Германии за октябрь вышла сегодня лучше ожиданий. В частности, отмечает инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин, объем экспорта месячном сравнении вырос на 1,2%, в то время как ожидалось снижение на -0,7%.

"По нашему мнению, отечественный рынок может проявлять некоторую сдержанность в связи с текущим геополитическим фоном. Результаты парижской встречи лидеров Франции, России, Германии, Украины в "нормандском формате" важны не только с точки зрения выработки решений по урегулированию конфликта на востоке Украины, но и потенциально с точки зрения сближения позиций сторон по сложному газовому вопросу", - обращает внимание А. Бахтин.

Президент США Дональд Трамп и его советники продолжают сигнализировать о том, что переговоры с КНР "продвигаются хорошо". При этом уже 15 декабря могут вступить в силу новые американские пошлины на товары из КНР на сумму около $160 млрд. "По нашему мнению, предстоящая неделя может оказаться кульминационной в отношении первой фазы торговой сделки. В противном случае Трампу, вероятно, придется отменять подъем тарифов без сделки. Полагаем, что в текущей ситуации он все же предпочтет дать фондовым рынкам повод для рождественского ралли", - отмечает специалист.

Предстоящая неделя будет насыщена событиями и статданными. Во вторник стоит обратить внимание на данные по инфляции в Китае в ноябре и декабрьский индекс экономических настроений ZEW в Германии. 11 декабря, в среду, "АЛРОСА" представит данные по продажам за ноябрь. В этот же день будут опубликованы данные по ноябрьской инфляции в США и недельным изменениям запасов сырой нефти в Штатах.

В четверг будет представлена оценка квартального ВВП РФ. В этот же день, как ожидается, состоится перенесенное ранее заседание правления "Газпрома" по дивидендной политике, а "Русгидро" представит финансовую отчетность по МСФО за III квартал и 9 месяцев 2019 г.

Ключевыми событиями недели станут заседания трех регуляторов - ФРС (11 декабря), ЕЦБ (12 декабря) и Банка России (13 декабря). От Федрезерва сюрпризов со ставкой не ждут, а вот то, что ЦБ РФ и европейский регулятор пойдут на дальнейшее смягчение, совсем не исключено, указывает А. Бахтин. Кроме того, 12 декабря внимание инвесторов будет обращено к Великобритании, где состоятся досрочные парламентские выборы, от исхода которых в огромной степени зависит судьба Brexit.

"И с фундаментальной, и с технической точек зрения, рынок сейчас "стоит на развилке", от которой либо сформируется предновогоднее ралли с возвращением IMOEX в зону значений выше 3000 пунктов, либо же произойдет откат в направлении 2850 пунктов. Пока на рынке превалируют оптимистичные ожидания года", - заключает Александр Бахтин.