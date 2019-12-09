Возможный будущий диапазон нефти - $54-63 за баррель - "Открытие Брокер"

Наиболее вероятный сценарий предусматривает динамику цен на нефть в рамках диапазона $54-63, сокращение добычи ОПЕК+ до конца марта 2020 года, трудности в переговорах между Китаем и США, продолжение иранских поставок на рынок и с трудом достигаемый баланс рынка, сообщается в комментарии "Открытие Брокер".

С учетом ожидаемого МЭА прироста потребления нефти в мире в 2020 году в среднем на 1,2 млн баррелей, ожидаемого прироста производства в странах вне ОПЕК и соблюдением дополнительных ограничений по сделке ОПЕК+ баланс рынка нефти в конце 1 квартала 2020 года ожидается избыточным в размере 1,1 млн баррелей в сутки. Дальнейшее развитие ситуации на мировом рынке нефти будет зависеть от решения, которое может быть принято на заседании ОПЕК, запланированного на 6 марта 2020 года, отмечает аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксана Лукичева.

Вероятность продления сделки ОПЕК+ до конца 2020 года остаётся высокой, но размер ограничений может варьироваться в зависимости от ситуации в мировой экономике. Очевидно, пишет аналитик, что участники сделки ожидают развития торговых переговоров между США и Китаем, чтобы определить, в каком состоянии может быть потребление нефти и мировая экономика в следующем году. При этом вероятно, что Россия фактически увеличит добычу нефти за счёт исключения из учёта в сокращаемых объёмах газоконденсата, который в общем объёме производства составляет 7-8%.

"Наиболее вероятным выглядит развитие событий по сценарию динамики цен на нефть в рамках диапазона $54-63, который предусматривает сокращение добычи ОПЕК+ до конца марта 2020 года, трудности в переговорах между Китаем и США, продолжение иранских поставок на рынок и с трудом достигаемый баланс рынка", - указывает Оксана Лукичева.