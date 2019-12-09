Банк России в пятницу, скорее всего, сохранит ставку на неизменном уровне в 6,5% - "Нордеа банк"

Банк России в пятницу, по мнению аналитиков "Нордеа банка", сохранит ставку на неизменном уровне в 6,5%. Сигнал относительно будущих действий регулятора станет не настолько мягким по мере появления эффектов предыдущего снижения ставок, говорится в обзоре.

Банк России в пятницу проведёт заседание относительно ключевой ставки. "Мы ожидаем, что на сей раз регулятор возьмёт паузу и сохранит ставку неизменной (6,5%) после четырёх последовательных снижений сразу на 125 пунктов во второй половине 2019 года. Тональность коммуникации, вероятно, станет более нейтральной, в то время как ранее она однозначно сигнализировала о дальнейшем снижении ставок. Заявления Председателя и представителей ЦБ, которые делались в преддверии заседания, не несли в себе явных сигналов о высокой вероятности снижения ставки на предстоящем заседании. Заявления о том, что оценки нейтральной ставки на уровне 6-7% пока остаются неизменными, также свидетельствуют о том, что риторика ЦБ скоро может стать не столь мягкой", - отмечают специалисты банка.

Статистика, выходившая после октябрьского заседания, когда ЦБ агрессивно снизил ставку сразу на 50 бп, в целом соответствовала прогнозам регулятора. Особенно важно, что в динамике инфляции (месяц к месяцу) наметился разворот после длительного периода весьма низких темпов роста цен с мая. В ноябре месячная инфляция составила 0,3%, то есть приблизилась к темпам, соответствующим 4% в годовом выражении. "Предыдущие снижения ставки начали приносить свои "плоды". На этом этапе крайне логично оценить эффекты предыдущих действий, прежде чем дополнительно снижать ставку. Тем не менее, мы по-прежнему видим пространство для снижения ставки до 6% в 2020 году, но темпы данного снижения, вероятно, замедлятся", - пишут аналитики.

Экономическая активность также начала восстанавливаться в 3 квартале благодаря активизации бюджетных расходов и развороту в нисходящей динамике заработных плат. Потребность в поддержке экономики, таким образом, стала чуть менее острой.

Внешние условия с октябрьского заседания стали несколько более стабильными. Композитный индекс деловой активности для мировой экономики в ноябре вернулся к росту (51,5 пунктов). Цены на нефть оставались на комфортных уровнях выше 60 долл./барр. Стабилизация мировой экономики ослабила настрой центральных банков в мире на дальнейшее снижение ставок. ФРС просигнализировала о паузе в цикле снижения ставок. Данному примеру последовали и несколько центральных банков из развивающихся стран. Пауза в цикле снижения ставок Банка России согласовывалась бы с глобальными трендами, отмечают аналитики "Нордеа банка".