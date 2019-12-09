Возможное продолжение роста доходностей UST окажет давление на российские еврооблигации - Уралсиб

Возможное продолжение роста доходностей UST окажет давление на российские еврооблигации, говорится в обзоре Уралсиба.

"Мы по-прежнему считаем возможным продолжение роста доходностей UST, что может оказать давление на российские еврооблигации. При этом мы не исключаем, что спреды на дальнем участке кривой еще могут сузиться в среднесрочной перспективе, но не более чем на 20–30 б.п. К тому же позитивным фактором для длинных российских евробондов может стать и потенциальный отказ Минфина РФ от размещения долларовых бумаг в следующем году, о чем на прошлой неделе заявлял глава департамента госдолга Константин Вышковский", - пишет аналитик Уралсиба Евгений Сергеев.