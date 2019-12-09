Возможно, рубль попробует закрепиться ближе к отметке 63,50/USD или даже чуть выше - РФПИ

Данные по чистой спекулятивной позиции CFTC на 3 декабря указали на ее небольшое снижение - с 50,4% до 46,5% от общего числа позиций, однако эти цифры по-прежнему указывают на благосклонное отношение спекулянтов к российской валюте. Помимо огромного количества внешних событий и статистики на этой неделе, основным внутренним фактором будет предстоящее заседание ЦБ. "В свете пятничных новостей о замедлении инфляции шансы на дальнейшее снижение ставки на 25 б.п., с нашей точки зрения, возросли, что может поддержать спрос на российские активы и рубль. Поэтому на горизонте недели в отсутствие внешнего негатива не исключаем, что рубль попробует закрепиться ближе к отметке 63,50/USD или даже чуть выше", - отмечает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.