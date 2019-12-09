"ВТБ Капитал" снизил оценку акций "АЛРОСА" на 18%, сохранив рекомендацию "покупать"

"ВТБ Капитал" понизил прогнозную стоимость акций "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) на 18% - до 90 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Между тем рекомендация "покупать" для этих бумаг аналитиками была подтверждена.

"С начала года долларовая цена бумаг "АЛРОСА" снизилась на 15%, и причин для их дальнейшего отставания от рынка мы не видим. Несмотря на то что ситуация на рынке алмазов в 2020 году, скорее всего, останется сложной, мы считаем, что уменьшения предложения как обработанных, так и необработанных камней, которое мы видели в 2019 году, будет достаточно, чтобы запустить процесс восстановления рынка в следующем году", - говорится в отчете "ВТБ Капитала".

Как отмечают аналитики, несмотря на прогнозируемое ими сокращение добычи на 9%, они полагают, что по итогам 2020 года выручка "АЛРОСА" от реализации алмазов увеличится примерно на 20% благодаря восстановлению продаж, а также повышению средней цены реализации на 12% за счет нормализации структуры сортамента.

"С учетом прогнозируемого сокращения объема производства "АЛРОСА" в 2020 году и снижения индекса цен на алмазы мы понизили прогноз EBITDA компании на 2020-2022 гг. на 17-21%, что повлекло за собой снижение прогнозной цены акций на 18% - до 90 рублей за штуку (соответствует ожидаемой общей доходности 27%)", - пишут эксперты инвестбанка.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "АЛРОСА", основанный на оценках аналитиков 13 инвестиционных банков, составляет 85,42 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 76,51 рубля за штуку.