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09 декабря 2019 года 11:39

Сделка ОПЕК+ вряд ли станет долгосрочным драйвером нефтяных котировок - "Нордеа банк"

Цены на нефть могут устойчиво закрепиться выше $60/bbl, но вряд ли сделка ОПЕК+ станет долгосрочным драйвером нефтяных котировок, говорится в обзоре "Нордеа банка".

Страны ОПЕК+ утвердили рекомендацию мониторингового комитета и согласились усилить сокращение нефтедобычи в 1 квартале 2020 года до 1,7 mbd (с текущих 1,2 mbd) от уровня октября 2018 года. Тем не менее, отмечают специалисты "Нордеа банка", основное позитивное влияние на рынок оказало неожиданное заявление Саудовской Аравии о том, что страна готова добывать еще на 0,4 mbd меньше, чем предполагает официальная квота ОПЕК+, если все остальные участники соглашения будут добросовестно выполнять сделку.

"Таким образом, фактическое сокращение нефтедобычи в 2020 году может составить 2,1 mbd. На наш взгляд, это может позволить ценам на нефть устойчиво закрепиться выше $60/bbl. Тем не менее, вряд ли сделка ОПЕК+ станет долгосрочным драйвером нефтяных котировок, так как добыча сырья в США продолжает обновлять исторические максимумы, а восстановление мировой экономики после решительного снижения ключевых ставок большинством центральных банков мира вряд ли произойдет ранее второй половины 2020 года", - пишут аналитики "Нордеа банка".

Опубликовано: /"Нордеа Банк"/
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