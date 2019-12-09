Внешние и внутренние факторы могут привести к умеренному ослаблению рубля во второй половине недели - "Нордеа банк"

Внешние и внутренние факторы могут привести к умеренному ослаблению российской валюты во второй половине недели, сообщается в обзоре "Нордеа банка".

Предстоящая неделя будет крайне насыщенной, констатируют аналитики банка. Итоги заседаний ФРС, ЕЦБ, Банка России, а также итоги выборов в Великобритании и решение относительно нового раунда тарифов в отношении китайских товаров определят настроения на глобальных площадках и на российском валютном рынке.

Первая половина недели может сложиться для рубля благоприятно на фоне возобновления контактов "нормандской четверки" и комфортных уровней нефтяных цен после встречи ОПЕК+ .

"Основные риски для российской валюты сконцентрированы во второй половине недели. Вышедшие в пятницу сильные данные по рынку труда в США не дадут ФРС поводов для мягкой риторики по итогам заседания 11 декабря, поэтому доллар, вероятно, сохранит сильные позиции. Риск представляют слушания 11 декабря в одном из комитетов Сената США, где должно состояться голосование по законопроекту о санкциях. Выборы в Великобритании 12 декабря могут завершиться уверенной победой консерваторов, которые могут получить абсолютное большинство в Парламенте, что повышает шансы заключения сделки Brexit и может способствовать укреплению европейской валюты, - отмечают аналитики "Нордеа банка". - Новый раунд пошлин, намеченный на 15 декабря, скорее всего, будет отложен, но такой сценарий сейчас фактически заложен в ожидания рынка. В целом внешние и внутренние факторы могут привести к умеренному ослаблению российской валюты во второй половине недели".