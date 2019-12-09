Ожидается переход российских евробондов к консолидации - Промсвязьбанк

Ожидается переход российских евробондов к консолидации на фоне давления со стороны базовой кривой, сообщается в обзоре Промсвязьбанка.

Спрос на российские евробонды на прошлой неделе сохранялся – доходность 10-летнего бенчмарка вновь обновила многолетние минимумы, опустившись на 5 б.п. – до 3,1% годовых. При этом доходность UST’10 перешла к росту на фоне сильных макроэкономических данных по рынку труда (+6 б.п., 1,84% годовых).

Кредитный спрэд российских бумаг в результате сузился до очередного минимума, составив 126 б.п.; 5-летние CDS снизились еще на 3 б.п. – до 66 б.п.

"Спрос на российский риск сохраняется на фоне сильных бюджетных метрик, комфортных цен на нефть и отсутствия новых размещений в следующем году. Вместе с тем текущие уровни доходности и кредитные спрэды, на наш взгляд, уже не выглядят привлекательно. Ожидаем перехода российских бумаг к консолидации на фоне давления со стороны базовой кривой", - указывает специалист Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич.