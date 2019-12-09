Большую часть текущей недели рубль проведет в диапазоне 63,3-63,8 за доллар - Росбанк

Большую часть текущей недели рубль проведет в диапазоне 63,3-63,8 за доллар, говорится в комментарии Росбанка.

Грядущая неделя богата на события, связанные с политической неопределенностью. Также на текущей неделе состоятся заседания ФРС США (10-11 декабря, изменение целевого диапазона по ставке Fed Funds не ожидается), ЕЦБ (12 декабря, ожидается сохранение ставок на текущем уровне) и Банка России (13 декабря, прогноз Росбанка и большинства экономистов - снижение ключевой ставки на 25 бп).

"Обычно в ситуациях, связанных с повышенной неопределенностью, российский рубль демонстрирует повышенную волатильность. В то же время нельзя не заметить, что в последние недели российская валюта демонстрировала исключительную устойчивость к внешнему новостному фону. Например, показателен релиз данных по рынку труда США за ноябрь в прошедшую пятницу. Неожиданно сильная статистика утянула пару EUR/USD вниз с 1,11 до 1,104 - а реакция пары USD/RUB не превысила 10 копеек, и то на несколько минут., - отмечают аналитики банка. - Кажется, спекулятивные участники рынка уже устали от непредсказуемых новостей, и движение российского рубля объясняется потоками от более "фундаментальных" участников, таких как компании-экспортёры и импортёры. Мы ожидаем, что большую часть текущей недели рубль проведет в диапазоне 63,3-63,8 за доллар".