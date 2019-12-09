Можно ждать продолжения консолидации рынка ОФЗ на текущей неделе - Промсвязьбанк

Можно ждать продолжения консолидации рынка ОФЗ на текущей неделе в преддверии заседания ЦБ РФ, сообщается в комментарии Промсвязьбанка.

Ключевым событием текущей недели станет заседание Банка России в пятницу, 13 декабря. При этом регулятор не дал четкого сигнала относительно своего предстоящего решения.

Специалист Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич отмечает, что, с одной стороны, данные по инфляции указывают на высокую вероятность, что по итогам года индекс потребительских цен будет ниже ожиданий ЦБ (3,2-3,7%), в результате чего рыночные индикаторы (доходности ОФЗ, фьючерсы на ставку RUONIA) указывают на снижение ключевой ставки до 6% в среднесрочной перспективе, что является нижней границей нейтрального диапазона ЦБ (6-7%). С другой стороны, последние циклы изменения ставки ЦБ проходили синхронно с циклами изменения ДКП ФРС США, и пауза в смягчении политики американского регулятора на декабрьском заседании может стать ключевым фактором сохранения ставки на текущем уровне.

"Ожидаем, что ЦБ выберет компромиссный сценарий, вернувшись к шагу 25 б.п. и снизив ставку до 6,25% годовых, а в 1 квартале 2020 года доведя ее до 6,0% годовых. При этом влияние на рынок ОФЗ, скорее всего, будет минимальным – для возобновления активного роста котировок инвесторам необходимы достоверные сигналы смещения "нейтрального" диапазона ставки, которые, на наш взгляд, могут появится не ранее второй половины следующего года. На текущей неделе в преддверии заседания ЦБ РФ ждем продолжения консолидации рынка", - указывает Дмитрий Грицкевич.