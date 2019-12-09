Нефть будет в диапазоне 63-65 доллара/баррель - Промсвязьбанк

Решение саммита ОПЕК+ увеличить квоты на сокращение добычи еще на 0,5 млн барр./день до марта 2020 г. оказало поддержку сырью. Тем не менее, это говорит о том, что угроза формирования навеса предложения нефти в мире в следующем году весьма реальна, в том числе из-за сланцевиков США. "После саммита фокус вновь смещается к торговому спору КНР-США, что ограничивает нефть в потенциале дальнейшего роста. Перед заседанием ФРС 11 декабря ожидаем нефть в диапазоне 63-65 долл./барр." - указывает главный аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова.