Справедливый ценовой диапазон Brent на данный момент - $63-65 за баррель - БКС

Справедливым выглядит ценовой диапазон $63-65 за баррель Brent, говорится в комментарии "БКС Брокер". Более высокие цены возможны, если США и Китай смогут достигнуть реального прогресса в вопросе "первой фазы" торговой сделки.

Рынок отреагировал на итоги заседания ОПЕК+ позитивно, хотя фактический эффект для балансировки спроса-предложения выглядит весьма спорным, отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов. С учетом всех сокращений Саудовская Аравия будет добывать в I квартале 2020 г. 9,74 млн б/с., однако по итогам ноября королевство и так перевыполняло свою квоту по сокращению, добывая 9,85 млн б/с. Что касается добычи в России, за счет исключения из расчета добычи газового конденсата увеличение квоты может не повлечь за собой фактического снижения производства нефти и оказаться исключительно "бумажным".

"Кроме того, принятые квоты будут действовать всего три месяца, так что эффект может оказаться краткосрочным. При этом риски со стороны продолжения торговых войн продолжают нависать над рынком. В таких условиях справедливым выглядит ценовой диапазон $63-65 за баррель Brent. Более высокие цены мы можем увидеть в том случае, если США и Китай смогут достигнуть реального прогресса в вопросе "первой фазы" торговой сделки", - отмечает Игорь Галактионов.