Фондовые торги понедельника могут начаться ростом примерно на 0,2% - Алор Брокер

Фондовые торги понедельника могут начаться ростом примерно на 0,2%, дальнейшая динамика рынка акций будет зависеть от внешнего фона, говорится в комментарии Алор Брокер.

Российский рынок акций на позитивном внешнем фоне в пятницу прибавил процент и закрылся выше зоны поддержки 2910-2920 пунктов. "Таким образом, можно говорить о том, что коррекционные риски на этот раз не реализовались и рынок вновь вошел в "бычью" фазу. Теперь первой целью движения российского рынка будет район исторических максимумов. Но потенциал этого роста будет зависеть от достижения прогресса в переговорах США-Китай. Кроме того, российский рынок акций будет поддерживать сезон отсечек реестров под промежуточные дивиденды", - отмечает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.

Внешний фон в понедельник перед открытием торгов складывается слабо негативный. Американские фьючерсы снижаются на 0,1%. В легком "минусе" находится и нефть. "С учетом подъема российских фьючерсов в пятницу на вечерних торгах в среднем на 0,4% ждем открытия торгов с ростом примерно на 0,2%. Дальнейшая динамика рынка акций будет зависеть от внешнего фона", - указывает Алексей Антонов.