Вероятно движение пары доллар-рубль к сопротивлению 64,5 - Алор Брокер

Вероятен отскок пары доллар-рубль от поддержки и движение к сопротивлению 64,5, после пробития которого дорога к цели снижения рубля в этом году, а это отметка около 65,5, будет открыта, сообщается в комментарии Алор Брокер.

Всю прошлую неделю рубль уверенно рос и в пятницу в паре с долларом закрылся на отметке 63,7. Чуть ниже у пары доллар-рубль есть сильная поддержка 63,4-63,6, от которой в последние месяцы пара неоднократно разворачивалась. Никаких поводов для ее пробития нет и сейчас, отмечает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.

"Сенат США в среду обсудит пакета антироссийских санкций, и вряд ли мы услышим что-то хорошее. По-прежнему на российскую валюту будут давить декабрьский пик выплат по внешним долгам, а также увеличенная покупка валюты населением перед длинными каникулами. Поэтому мы ждем отскока пары доллар-рубль от поддержки и движения к сопротивлению 64,5, после пробития которого дорога к цели снижения рубля в этом году, а это отметка около 65,5, будет открыта", - указывает Алексей Антонов.