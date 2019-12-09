Цены на "черное золото" в долгосрочной перспективе будут оставаться в диапазоне $60-65 - ГК "ФИНАМ"

Цены на "черное золото" в долгосрочной перспективе будут оставаться в диапазоне $60-65 с возможным тестированием его нижней границы, говорится в комментарии ГК "ФИНАМ".

Нефтяные котировки по итогам пятничных торгов выросли на 1,39%, закрывшись на отметке $64,27. В пятницу страны ОПЕК+ приняли решение о дополнительном сокращении добычи на 500 тыс. баррелей в сутки в течение первого квартала 2020 года. На данном этапе соглашение предусматривает сокращение всеми участниками добычи "черного золота" на 1,2 миллиона баррелей в сутки и действует до конца марта 2020 года. При этом Саудовская Аравия, чьи обязательства по снижению добычи и без того увеличиваются на 167 тыс. баррелей в сутки, по собственной инициативе сократит ее еще 400 тыс. баррелей в сутки. Таким образом, отмечает аналитик ГК "ФИНАМ" Сергей Дроздов, с учетом добровольного вклада королевства, общее сокращение добычи странами ОПЕК+ достигнет 2,1 миллионов баррелей в сутки.

"Стоит отметить, что принятые ОПЕК+ решения по срокам продления соглашения по сокращению добычи нефти были вполне ожидаемы рынком, но дополнительная опция в виде сокращения добычи еще на 500 тыс. баррелей в сутки стала драйвером роста стоимости фьючерсного контракта Brent к уровню $65. Однако в текущей ситуации нельзя исключать, что спекулянты, получившие неплохую прибыль, могут приступить к ее фиксации и закрытию длинных позиций, открытых в преддверии саммита ОПЕК+. В целом же в долгосрочной перспективе цены на "черное золото" под влиянием таких факторов, как слабый рост мирового ВВП и продолжающаяся торговая война между Вашингтоном и Пекином, будут оставаться в диапазоне $60-65 с возможным тестированием его нижней границы", - полагает специалист ГК "ФИНАМ".