Индекс Мосбиржи в понедельник будет двигаться преимущественно в середине диапазона 2900-2950 пунктов - Промсвязьбанк

Российский фондовый рынок в пятницу продемонстрировал рост на 1% по индексу Мосбиржи. Помимо насыщенного внешнего фона предстоящая неделя будет также наполнена и важными событиями, непосредственно связанными с Россией. В понедельник лидеры РФ, Украины, Франции и Германии проведут встречу в нормандском формате в Париже, в среду в комитете Сената США по международным делам состоится голосование по санкциям в отношении РФ, а в пятницу состоится последнее в этом году заседание Банка России. "В базовом сценарии ожидаем движения индекса Мосбиржи преимущественно в середине диапазона 2900-2950 пунктов с попытками роста к верхней границе в случае улучшения новостного фона", - указывает главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.

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