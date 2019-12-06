Рубль вечером ускорил рост к бивалютной корзине на фоне решения ОПЕК+ об увеличении объема сокращения нефтедобычи

Москва. 6 декабря. Доллар немного уменьшается, евро заметно ускорил темпы снижения на "Московской бирже" в пятницу вечером; рубль активно дорожает к бивалютной корзине благодаря росту нефти, обусловленному решением ОПЕК+ увеличить объем сокращения нефтедобычи, и более заметному росту в паре с евро.

Курс доллара США составил 63,66 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 6,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 70,35 руб./EUR1, подешевев на 41,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 22,11 копейки - до 66,67 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль активно повышается к бивалютной корзине на вечерних торгах. Укрепление нацвалюты к доллару и евро происходит на фоне продолжающегося роста цен на нефть, которые вплотную приближались к отметке $65 за баррель Brent после того, как стало известно, что министры ОПЕК+ договорились о новом сокращении добычи нефти с 1 января 2020 года.

"Мы пришли к выводу, что в период падения спроса необходимо дополнительно обеспечить сокращение добычи. Было принято решение странам ОПЕК и не-ОПЕК до конца действия соглашения дополнительно сократить 500 тыс. баррелей в сутки", - сказал глава Минэнерго РФ Александр Новак. Для России новая квота составит 300 тыс. баррелей в сутки на первый квартал 2020 года без учета конденсата, уточнил он.

Опережающий рост рубля к евро по сравнению с долларом, наблюдавшийся во второй половине пятницы, был вызван возобновлением укрепления американской валюты на рынке Forex после выхода данных от Минтруда США, которые оказались лучше прогнозов аналитиков.

Безработица в США в ноябре снизилась до 3,5%, что является минимальным уровнем с декабря 1969 года, по сравнению с октябрьскими 3,6%. Число рабочих мест в экономике США увеличилось на 266 тыс. человек, что стало максимальным повышением с января. Аналитики в среднем не ожидали изменения уровня безработицы и прогнозировали повышение числа рабочих мест на 180 тыс.

Участники рынков продолжают следить за ходом торговых переговоров между США и Китаем. Министерство торговли КНР сообщило в четверг, что торговые переговоры с США продвигаются в соответствии с намеченным курсом, несмотря на усилившуюся в последнее время напряженность в отношениях двух стран. Команды переговорщиков от обеих стран продолжают тесное взаимодействие, заявил китайский Минторг. "Если КНР и США достигнут соглашения по первому этапу торговой сделки, оно должно будет включать в себя снижение соответствующих пошлин", - цитирует Dow Jones официального представителя Минторга Китая Гао Фэна.

При этом в пятницу китайские власти приступили к обработке заявок местных компаний, рассчитывающих получить освобождение от пошлин на импортируемые из США сельхозтовары, включая соя-бобы и свинину, говорится в заявлении Минфина КНР. Китайские компании закупили в Штатах некоторый объем продукции в соответствии с потребностями КНР, и Минфин намерен освободить от пошлин эти товары, сообщает агентство Bloomberg. Ранее Пекин уже провел несколько раундов предоставления послаблений для импортеров американской сельхозпродукции.

Как рассказала в интервью "Интерфаксу" аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова, рубль с начала недели демонстрирует уверенный рост к доллару и евро, несмотря на в целом негативный внешний фон, связанный с преимуществено негативной риторикой со стороны США и Китая относительно разрешения торгового конфликта.

"Так, Дональд Трамп еще в начале недели заявил, что он не спешит заключать торговую сделку, и, возможно, решение по ней будет перенесено на время после выборов 2020 года. Он также указал на "болезненное" влияние принятия закона "О правах человека и демократии в Гонконге" на процесс торговых переговоров. На этом фоне позитивная динамика рубля поддерживалась, вероятнее всего, ценами на нефть. К концу недели они вплотную приблизились к отметке $65 за баррель Brent на решении о дополнительном сокращении нефтедобычи с 1 января 2020 года. Слухи о том, что ОПЕК+, возможно, пойдет на дополнительное сокращение, поползли еще до заседания, что поддерживало цены на нефть и котировки рубля. На следующей неделе наиболее важное событие для рубля ожидается 11 декабря: комитет Сената по международным делам планирует проголосовать по законопроекту о санкциях против России, который обсуждается еще с февраля этого года. Он предлагает ввести ограничения на российский госдолг, включая рублевый, и запретить долларовые расчеты для российских госбанков. Эксперты сомневаются, что в действительности дело может дойти до санкций, однако сама по себе санкционная риторика негативна для российских активов. Поэтому рубль на следующей неделе может оказаться под давлением", - отметила Наумова.

"...Американская валюта получила серьезное преимущество на Forex вместе с выходом сильных данных по рынку труда в США. Добавим, что сильная пятничная макростатистика окончательно развеяла ожидания по дальнейшему смягчению политики ФРС, если таковые еще сохранялись у отдельных участников рынке. В целом инвесторы продолжат держать в уме ситуацию с торговым конфликтом США и Китая: позитивные новости в данном направлении могли бы открыть рублю дорогу на 63,5 по доллару, однако в случае эскалации торгового конфликта отечественная валюта будет вынуждена быстро отступить в диапазон 64,0-64,5 руб./$1", - полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Цены на нефть эталонных марок растут на фоне новостей от крупнейших мировых стран-производителей нефти.

Министры ОПЕК+ договорились о новом сокращении добычи нефти с 1 января 2020 года, сообщил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов журналистам в Вене. "С 1 января (будут действовать новые квоты по сокращению добычи - ИФ). Я думаю, что эти договоренности будут в силе как минимум до марта. В марте будет внеочередное заседание министров, пройдёт заседание JMMC, министерская встреча, где рынок снова будет проанализирован, результаты будут изучены, при необходимости будут приняты решения", - добавил он.

Февральские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подорожали на 0,9% - до $63,96 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на январь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени выросли на 0,74% - до $58,86 за баррель.

Новая квота снижения нефтедобычи Саудовской Аравии в рамках соглашения ОПЕК+ вырастет на 167 тыс. баррелей в сутки - до 10,1 млн баррелей в сутки, страна будет добывать 9,7 млн баррелей в сутки, заявил министр энергетики страны принц Абдулазиз бен Сальман. По его словам, снижение нефтедобычи странами ОПЕК+ составит 2,1 млн баррелей в сутки от октября 2018 года благодаря добровольным сокращениям Саудовской Аравией.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 9,5 копейки, до 63,7185 руб./$1, и увеличил курс евро на 3,49 копейки, до 70,7594 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в пятницу на 9,91 копейки по отношению к четвергу и составил 63,7221 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:01 МСК уменьшился на 9,63 копейки и составил 63,7352 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 748,474 млн, из которых $528,006 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 220,468 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 4,16 копейки по отношению к четвергу, до 70,7236 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 10,5 копейки и составил 70,6777 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR456,06 млн, из которых EUR150,842 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR305,218 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов преимущественно снизились в пятницу. Исключение составила ставка на срок 1 месяц, которая осталась на отметке 6,73% годовых. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 5 базисных пунктов (б.п.) - до 6,58% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 2 б.п. - до 6,64% годовых. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев снизились на 1 б.п. - до 6,77% и 6,8% годовых соответственно.