Рынок акций РФ в пятницу ощутимо вырос на фоне общемирового ралли на статистике Минтруда США и решениях ОПЕК+

Москва. 6 декабря. Рынок акций РФ к закрытию торгов в пятницу ускорил рост на фоне общемирового ралли, подогретого сильной статистикой по рынку труда США и решениями ОПЕК+ по сокращению добычи нефти; индекс РТС отыграл все недельные потери и вышел в "плюс", а индекс МосБиржи отскочил в район 2930 пунктов.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2928,76 пункта (+1%), индекс РТС - 1448,34 пункта (+1,3%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3%.

Доллар просел до 63,7 рубля (-0,02 рубля).

По итогам недели индекс РТС вырос на 0,7%, а индекс МосБиржи сократил недельные потери до 0,2%, доллар подешевел на 0,62 рубля.

Выросли в пятницу "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+3%), акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+2,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,9%), "Мосбиржи" (+1,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,5% и +1,3% "префы"), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,3%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,2%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+0,9%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+0,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,6%).

Сбербанк России за 11 месяцев 2019 года увеличил чистую прибыль по РСБУ на 7,3% - до 814,1 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Чистая прибыль кредитной организации в ноябре составила 74,7 млрд рублей.

Просели бумаги ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-2%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-1,1%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-0,4%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-0,1%).

В пятницу в Азии преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 подрос на 0,2%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,4%, гонконгский Hang Seng вырос на 1,1%), "плюсуют" Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE растут на 0,8-1,4%) и Америка (индекс S&P 500 прибавляет 1%).

Министерство торговли КНР сообщило накануне, что переговоры США и Китая движутся "в соответствии с намеченным курсом", представители Вашингтона и Пекина продолжают "тесное взаимодействие". Официальный представитель Минторга Китая Гао Фэн подчеркнул при этом, что "соглашение по первому этапу сделки должно будет включать в себя снижение соответствующих пошлин".

Напряженность между США и Китаем ранее усилилась после ужесточения позиции Вашингтона, касающейся политики Пекина в отношении Гонконга и Синьцзяна.

Тем не менее, у инвесторов сохраняется надежда, что две страны заключат промежуточную торговую сделку до планируемого Штатами повышения пошлин на очередную порцию китайских товаров 15 декабря, пишет MarketWatch.

Тем временем, в США в пятницу вышла неожиданно сильная статистика по рынку труда, что подогрело фондовые площадки. Безработица в ноябре снизилась до 3,5% - минимума за полвека, с декабря 1969 года (не ожидалось изменений с уровня 3,6%), а число рабочих мест увеличилось на 266 тыс. (ожидалось повышение на 180 тыс.).

Нефть вечером в пятницу вернулась к активному росту после известий о принятии странами ОПЕК+ решения о сокращении добычи, цена Brent поднималась в район $65 за баррель, после чего скорректировалась. Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $64,03 за баррель (+1%).

Страны, не входящие в ОПЕК, в целом договорились о том, что они присоединятся к дополнительному снижению добычи нефти на 500 тыс. б/с, сообщило агентство Dow Jones со ссылкой на источники.

Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией, страны ОПЕК могут дополнительно снизить добычу нефти на 350 тыс. б/с, не-ОПЕК - на 150 тыс. б/с.

Чуть позднее министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов сообщил журналистам, что министры ОПЕК+ договорились о новом сокращении добычи нефти с 1 января 2020г.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман заявил, что его страна продолжит добровольно превышать свои обязательства ОПЕК+ на 400 тыс. б/с, а общее снижение нефтедобычи странами ОПЕК+ благодаря этому составит 2,1 млн б/с от уровня октября 2018 г. Он также отметил, что новая квота Саудовской Аравии составит 10,1 млн б/с, страна будет добывать 9,7 млн б/с.

Главный аналитик компании "БКС Премьер" Антон Покатович отмечает, что в пятницу рынки узнали стоимость саудовского гиганта Saudi Aramco, также появились подробности решения ОПЕК+ по дальнейшей судьбе сделки о сокращении нефтедобычи. Два этих события имеют весьма высокую корреляцию.

Saudi Aramco удалось поставить новый мировой рекорд по объему привлечения средств на IPO в $25,6 млрд (1,5% акций размещено на эту сумму на первом этапе), что делает нефтяного гиганта самой дорогой в мире компанией со стоимостью $1,7 трлн. Размещение прошло по верхней границе ценового диапазона.

Успех данного этапа размещения акций SA означает, что мировые инвесторы "принимают" нефтяной рынок. Опасения отказа от высоких цен из-за негативных взглядов держателей капитала на перспективы нефтяного рынка не оправдались. Тем не менее, нефть в последнее время продолжает демонстрировать отставание от рыночного ралли, пик которого наблюдался в ноябре на фоне торгового оптимизма. Такая условная инертность ценовой конъюнктуры нефтяного актива к столь дорогому размещению SA все еще определяется тревогами инвесторов за мировой рост в целом. В итоге либо нефтяным ценам нужно ускорить свой рост, либо акциям Saudi Aramco скорректироваться.

С учетом ожидаемого сохранения госполитики Саудовской Аравии все усилия королевства и дальше будут концентрироваться на том, чтобы саудовский нефтяной гигант оставался максимально дорогим - котировки SA будут находить перманентную поддержку в действиях властей на нефтяном рынке. Таким образом, вариант снижения цен акций Saudi Aramco не видится наиболее вероятным, а ускорение роста нефтяных цен может стать для королевства вполне выполнимой задачей, считает аналитик.

В результате нельзя исключать того, что по итогам пятничного заседания ОПЕК+ экспортеры примут решение об углублении сокращения добычи в рамках сделки - на данном шаге может "строиться" текущая стоимость Saudi Aramco. Решение о продлении сделки на 2020 год с использованием периодов углубленного сокращения добычи (1,7 млн б/с) может стать фактором в пользу ускорения роста нефтяных цен в ближайшее время. В этом случае нефть, при отсутствии прочих негативных шоков для рынка, закончит год в диапазоне $64-68 за баррель, считает Покатович.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, среди лидеров роста в пятницу вновь выступили бумаги "М.Видео" (MOEX: MVID) на ожиданиях дивидендов по итогам объединения с "Эльдорадо". У Сбербанка прибыль по РСБУ за 11 месяцев выросла на скромные 7,3% - до 814,1 млрд рублей, то есть план роста годовой прибыли до 1 трлн рублей откладывается на будущий год. Удручает то, что операционные расходы выросли на 9,1%, что превышает темпы роста прибыли. Порадовало агентство Fitch, которое ожидает роста российской экономики до 1,4% по итогам текущего года. Впрочем, еще накануне премьер-министр РФ Дмитрий Медведев также говорил о диапазоне 1,3-1,5%.

Минфин Китая заявил о том, что Пекин в качестве жеста доброй воли отменит некоторые тарифы на поставки американской сои и свинины (которые, впрочем, весьма сильно подорожали за текущий год на внутреннем рынке КНР).

Члены ОПЕК+ согласились расширить ограничения по добыче еще на 500 тыс. б/с, а также планируют встретиться в марте, чтобы изучить ситуацию на рынках и выработать дальнейшие действия. Само решение о расширении ограничения добычи - это позитив для российского рынка, так как снижает риски падения котировок нефти. С другой стороны, общая ситуация давно не определяется только нефтью. В ближайшие дни стоит ждать очередных заявлений по торговым переговорам, и их содержание ответит на вопрос возможного новогоднего ралли, считает Кочетков.

По словам начальника аналитического отдела ИК "Русс-инвест" Дмитрия Беденкова, поддержку акциям "Норникеля" оказала хорошая динамика цен на никель и медь на мировых рынках, в то время как просели бумаги золотодобывающих компаний из-за коррекции золота. В число лидеров по темпам роста третий день подряд вошли акции "М.Видео".

Оптимизм мировых инвесторов отчасти связан с удачными результатами IPO крупнейшей нефтяной компании мира - Saudi Aramco, которая предложила инвесторам 1,5% акций по цене 32 рияла, или $8,53 за штуку. Всего инвесторам предложено 3 млрд акций, что по цене размещения составляет $25,6 млрд. IPO Saudi Aramco становится самым большим размещением в истории, обогнав IPO Alibaba в 2014 году, которое составило $25 млрд. Saudi Aramco становится крупнейшей компанией в мире по рыночной капитализации. Возможно, интерес к бумагам был подогрет обещаниями щедрых дивидендов: назывались цифры в $75 млрд, что неудивительно при размере прибыли за прошлый год в $110 млрд, отмечает Беденков.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (+5,9%), "М.Видео" (+4,2%, до 604,2 рубля), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+3,5%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (+2,9%), "префы" банка "Возрождение" (MOEX: VZRZ) (+2,8%), акции "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (+2,6%), ПАО "Детский мир" (MOEX: DSKY) (+1,9%).

Акционеры ПАО "М.Видео" (группа "М.Видео-Эльдорадо") по итогам внеочередного собрания 4 декабря одобрили выплату дивидендов за девять месяцев 2019 года в размере 33,37 рубля на одну акцию, сообщил ритейлер. Общая сумма выплат составит 6 млрд рублей. Дата закрытия списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов, установлена на 16 декабря. С конца ноября, когда стало известно о дивидендных выплатах, акции "М.Видео" подорожали более чем на 20%. Последний раз "М.Видео" платило дивиденды в 2016 году по итогам 2015 года - выплаты составили 20 рублей на акцию.

Акционеры ПАО "Детский мир" в пятницу проводят внеочередное заочное собрание, на котором обсуждается вопрос о размере дивидендов по итогам 9 месяцев 2019 года.

Подешевели в пятницу бумаги ПАО "Коршуновский ГОК" (MOEX: KOGK) (-2,2%), ПАО "Сафмар финансовые инвестиции" (MOEX: SFIN) (-1,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 43,574 млрд рублей (из них 11,075 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома" ).