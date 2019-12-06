Рынок акций РФ на неделе просел по индексу Мосбиржи из-за фиксации прибыли игроками под угрозой отсрочки торговой сделки США-КНР

Рынок акций РФ в первую неделю зимы просел по индексу Мосбиржи из-за укрепления рубля и фиксации прибыли игроками под локальной угрозой отсрочки торговой сделки США и Китая, что вылилось в отток средств нерезидентов. Между тем, поддержку оказывала выросшая нефть на ожиданиях сокращения странами ОПЕК+ добычи сырья в следующем году.

Чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) в период с 28 ноября по 4 декабря составил порядка $20 млн против притока $60 млн неделей ранее (первая неделя оттоков после шести недель непрерывного притока). В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован отток на уровне $60 млн, на предыдущей неделе отток также составил $60 млн (данные EPFR Global).

В период с 2 по 6 декабря индекс МосБиржи снизился на 0,2% и составил 2928,76 пункта, индекс РТС вырос на 0,7% и достиг 1448,34 пункта на фоне снижения доллара до 63,7 руб./$1 (-0,62 рубля) и роста февральской нефти Brent до $64,03 за баррель (+0,8%).

Рынок акций РФ начал неделю с умеренного снижения на фоне ухудшения внешней конъюнктуры после заявлений президента США Дональда Трампа о возвращении пошлин на стальную и алюминиевую продукцию из Аргентины и Бразилии. Индекс Мосбиржи просел к 2920 пунктам, заметно упали бумаги "Северстали" (-2,5%) после отсечки реестра акционеров под выплату промежуточных дивидендов с учетом расчетов "Т+2", а также "Яндекса" (-2,7%).

Нефть Brent подросла до $61 за баррель на сигналах, что страны ОПЕК+ могут согласовать дополнительное сокращение добычи. Министр нефти Ирака заявил в воскресенье, что нефтедобывающие страны рассматривают возможность снижения добычи дополнительно на 400 тыс. б/с.

Во вторник рынок акций упал к уровням конца октября по индексу МосБиржи (в район 2880 пунктов) вслед за мировыми рынками на фоне возвращения заградительных пошлин США на ввоз в страну стальной и алюминиевой продукции из Аргентины и Бразилии, а также из-за возобновившегося отката нефти. Лучше рынка выглядели акции Polymetal (+2,1%), "Полюса" (+1,6%) и "Норникеля" (+1,2%), выступившие в качестве защитных активов на фоне роста драгметаллов.

США также заявили о возможном введении пошлин по ставке до 100% на французские товары объемом до $2,4 млрд в ответ на французский цифровой налог, "дискриминирующий" американские компании. Нефть Brent просела в район $60,6 за баррель.

В среду рынок акций отыграл рубеж 2900 пунктов по индексу МосБиржи на фоне общемировой коррекции, подогретой новыми надеждами на заключение торговой сделки США и Китая, а также ростом нефти на статистике о сокращении ее запасов в США. Нефть Brent подскочила выше $63 за баррель после известий, что запасы нефти в США за неделю сократились на 4,86 млн баррелей, при прогнозах снижения на 0,7-1,5 млн баррелей.

Трамп на саммите НАТО в Лондоне заявил, что "в некоторой степени" ему нравится идея о том, чтобы подождать с заключением торгового соглашения с Пекином до завершения президентских выборов в США, запланированных на ноябрь 2020 года. Однако пессимизм рынков после этих заявлений развеяли западные СМИ. Агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники сообщило в среду, что США и Китай движутся к заключению соглашения о первой фазе урегулирования торгового спора, несмотря на то, что напряженность между двумя странами усилилась после ужесточения позиции Вашингтона, касающейся политики Пекина в отношении Гонконга и Синьцзяна. По словам источников Bloomberg, заявление Трампа о том, что у него "нет дедлайна" для заключения соглашения с Китаем, было опрометчивым, и не стоит воспринимать его как сигнал того, что торговые переговоры застопорились.

Снижение рынка акций РФ в четверг в рамках фиксации прибыли игроками на фоне наметившейся коррекции фондовой Европы было нивелировано выросшей нефтью на новостях из ОПЕК о предложениях рассмотреть в I квартале вопрос дальнейшего сокращения добычи нефти. Министр энергетики РФ Александр Новак сообщил журналистам в четверг, что министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) рекомендовал увеличить в I квартале объем сокращения добычи на 500 тыс. б/с - до 1,7 млн б/с.

Индекс Мосбиржи по итогам торгов остался вблизи 2900 пунктов, хотя днем индикатор опускался в район 2880 пунктов. Лидировали в росте акции металлургов благодаря надеждам на торговую сделку первой фазы между США и Китаем, а также обновили свои исторические максимумы акции "М.Видео" (+6,5%) на дивидендных новостях - акционеры по итогам внеочередного собрания 4 декабря одобрили выплату дивидендов за 9 месяцев 2019 года в размере 33,37 рубля на одну акцию (дата закрытия реестра акционеров установлена на 16 декабря). Последний раз "М.Видео" платило дивиденды по итогам 2015 года.

В пятницу вечером рынок акций вырос вслед за мировыми площадками и раллировавшей нефтью на сильной статистике Минтруда США и решении стран ОПЕК+ по ограничению добычи нефти, индекс Мосбиржи отскочил к 2930 пунктам, а индекс РТС превысил 1445 пунктов, отыграв все недельные потери.

Безработица в США в ноябре снизилась до 3,5% - минимума за полвека, с декабря 1969 года (не ожидалось изменений с уровня 3,6%), а число рабочих мест увеличилось на 266 тыс. (ожидалось повышение на 180 тыс.).

Страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 500 тыс. б/с с 1 января 2020 года. Министр энергетики Саудовской Аравии заявил, что его страна продолжит добровольно превышать свои обязательства ОПЕК+ на 400 тыс. б/с, а общее снижение нефтедобычи странами ОПЕК+ благодаря этому составит 2,1 млн б/с от уровня октября 2018г. На этих новостях Brent локально поднималась к $65 за баррель.

Продолжилось в пятницу ралли к новым вершинам акций "М.Видео" (+4,2%) - с конца ноября, когда стало известно о планах выплат дивидендов, бумаги подорожали более чем на 20%.

По итогам недели среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи", хуже рынка выглядели бумаги "Мосэнерго" (-0,4%), "Яндекса" (-4%), ПАО "Сафмар финансовые инвестиции" (-4%); лучше рынка оказались акции "М.Видео" (+23%), ПАО "Русская аквакультура" (+19%), "Селигдара" (+12% и +14% "префы").

Динамику рынка акций РФ на следующей неделе определят итоги саммита ОПЕК+, свежие новости о торговых переговорах США-КНР и решения по поводу введения пошлин для Китая с 15 декабря. Коридор движения индекса МосБиржи может составить 2880-2950 пунктов, для индекса РТС - 1420-1480 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".