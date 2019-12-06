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06 декабря 2019 года 19:10

Цены "длинных" евробондов РФ к концу недели вышли в плюс, среднесрочные выпуски остались в минусе

Москва. 6 декабря. Котировки "длинных" выпусков российских еврооблигаций, заметно упав 2 декабря, к концу недели смогли восстановиться и выйти в небольшой плюс благодаря позитивным новостям относительно торговой сделки между США и Китаем, в то время как среднесрочные бумаги остались в минусе.

При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) немного снизились в цене за пять дней, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов для "длинных" бумаг; в среднесрочном же сегменте изменения спредов оказались незначительными.

Начало недели в целом было негативным для мировых долговых рынков - цены евробондов большинства emerging markets снижались вслед за US Treasuries, которые, в свою очередь, падали в ожидании новостей относительно американо-китайского торгового соглашения, а также публикации хороших макроэкономических данных из Китая. Индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в ноябре вырос до 50,2 пункта по сравнению с 49,3 пункта месяцем ранее. Значение PMI выше 50 пунктов указывает на увеличение активности в секторе, индекс превысил эту отметку впервые с апреля.

Вместе с тем уже во вторник ситуация на мировых долговых рынках изменилась на противоположную. Вслед за ростом стоимости американских казначейских обязательств на фоне бегства инвесторов от риска в условиях новой волны торговых войн, инициированных президентом США Дональдом Трампом, развернулись вверх и котировки евробондов развивающихся стран. В частности, еще в первый день недели Трамп заявил, что Вашингтон возвращает заградительные пошлины на ввоз в страну стальной и алюминиевой продукции из Аргентины и Бразилии. При этом он высказал недовольство обесцениванием национальных валют этих стран, что делает их поставки в США более конкурентоспособными.

Во вторник же американский президент заявил о том, что у него нет крайнего срока для заключения торгового соглашения с Китаем. "У меня нет дедлайна", - сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос на пресс-конференции в Лондоне в рамках саммита НАТО. По словам главы Белого дома, которые приводит агентство Bloomberg, сделку с Китаем, возможно, лучше заключить после президентских выборов в США, которые запланированы на ноябрь 2020 года.

Несмотря на то, что новостной фон в отношении торговой сделки США-Китай в середине недели улучшился и это привело к некоторому снижению интереса глобальных инвесторов к US Treasuries, российские еврооблигации продолжили подрастать в цене, отыгрывая падение понедельника. Формированию в секторе отечественных евробондов позитивных настроений способствовало прежде всего ослабление опасений за судьбу торговой сделки между США и Китаем. По словам осведомленных источников, заявление американского президента о том, что у него нет дедлайна для заключения торгового соглашения с Китаем, было опрометчивым, и не стоит воспринимать его как сигнал того, что торговые переговоры застопорились.

В итоге это привело к активному росту фондовых и товарных рынков, в частности, заметно выросли нефтяные цены. Благодаря этим факторам повысились в цене и российские долговые бумаги - как рублевые, так и валютные, причем последние оказались основными бенефициарами позитивных "торговых" новостей.

Изменения котировок российских еврооблигаций 5 декабря были незначительными, несмотря на ценовое снижение US Treasuries, сформировавшееся на ожиданиях скорого заключения торговой сделки между США и Китаем. Отечественные евробонды демонстрировали более устойчивую динамику, не поддаваясь общемировому негативному тренду. Такую динамику российских еврооблигаций эксперты объясняют заявлениями главы долгового департамента Минфина РФ Константина Вышковского о том, что Россия, скорее всего, в ближайшее время не будет размещать облигации на внешнем рынке из-за санкционных ограничений, а сосредоточится лишь на внутреннем рынке. Соответственно, заявления об отсутствии намерений проводить новые размещения позитивно сказались на котировках уже обращающихся на рынке бумаг. К тому же кредитное качество России по сравнению с другими emerging markets в последнее время только улучшается, в то время как в отношении других развивающихся стран этого сказать нельзя.

Министерство торговли КНР сообщило в четверг, что торговые переговоры с США продвигаются в соответствии с намеченным курсом, несмотря на усилившуюся за последнее время напряженность в отношениях двух стран. Команды переговорщиков от обеих стран продолжают тесное взаимодействие, заявил китайский Минторг.

В последний день недели негативное влияние как на сектор US Treasuries, так и на динамику российских еврооблигаций оказали опубликованные в США данные по рынку труда, оказавшиеся лучше ожиданий аналитиков и, соответственно, повысившие вероятность паузы в смягчении денежно кредитной политики Федрезервом. Так, безработица в США в ноябре снизилась до 3,5%, что является минимальным уровнем с декабря 1969 года, по сравнению с октябрьскими 3,6%. При этом число рабочих мест в экономике США увеличилось на 266 тыс. человек, что стало максимальным повышением с января. Аналитики в среднем не ожидали изменения уровня безработицы и прогнозировали повышение числа рабочих мест на 180 тыс.

Согласно пересмотренным данным, в октябре их количество выросло на 156 тыс., а не на 128 тыс., как было объявлено ранее. За сентябрь-октябрь данные о приросте количестве рабочих мест были пересмотрены с улучшением на 41 тыс., в результате чего среднемесячный подъем за последние три месяца составил 205 тыс. - максимум за последние десять месяцев. Тем не менее, по итогам 2018 года средний показатель был выше и составлял 223 тыс.

Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели снизилась на 0,04% и составила 114,14% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries расширился всего на 1 базисный пункт и 6 декабря составил 103 базисных пункта).

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году подорожали за неделю на 0,55% (их доходность снизилась на 4 пункта - до 3,85% годовых), с погашением в 2042 году - на 0,33% (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 5 пунктов - до 182 базисных пунктов), с погашением в 2047 году - на 0,15% (их доходность снизилась на 1 базисный пункт и составила 3,87% годовых).

Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году прибавил в цене за неделю 0,06%, подорожав до 108,73% от номинала (его доходность снизилась на 1 пункт и составила 2,95% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2026 году подешевели на 0,17%, до 110,8% от номинала (их доходность выросла на 2 базисных пункта и составила 2,89% годовых), с погашением в 2023 году - на 0,29%, до 109,47% от номинала (их спред к US Treasuries расширился на 6 пунктов и составил 62 базисных пункта).

Цены валютных гособлигаций России на следующей неделе, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов с мировых рынков капитала, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". По мнению экспертов, формированию ярко выраженной тенденции будут препятствовать как сохраняющаяся неопределенность в отношении заключения торговой сделки между США и Китаем, так и ожидания участниками рынка паузы в череде снижений процентных ставок американским центробанком.


Опубликовано: /Финмаркет/
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