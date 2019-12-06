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Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Сильная макростатистика окончательно развеяла ожидания по дальнейшему смягчению политики ФРС США - ИК "Велес Капитал"
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06 декабря 2019 года 18:45
Сильная макростатистика окончательно развеяла ожидания по дальнейшему смягчению политики ФРС США - ИК "Велес Капитал"
Ближе к вечеру пятницы рубль тестировал отметку в 63,7 по доллару, несмотря на то, что американская валюта получила серьезное преимущество на forex вместе с выходом сильных данных по рынку труда в США, говорится в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко. Сильная пятничная макростатистика окончательно развеяла ожидания по дальнейшему смягчению политики ФРС, если таковые еще сохранялись у отдельных участников рынка. "Инвесторы продолжают держать в уме ситуацию с торговым конфликтом США и Китая: позитивные новости в данном направлении могли бы открыть рублю дорогу на 63,5 по доллару, однако в случае эскалации торгового конфликта отечественная валюта будет вынуждена быстро отступить в диапазон 64,0-64,5 руб.", - заключает эксперт ИК "Велес Капитал".
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06 декабря 2019 года 19:52
Рубль вечером ускорил рост к бивалютной корзине на фоне решения ОПЕК+ об увеличении объема сокращения нефтедобычи
Москва. 6 декабря. Доллар немного уменьшается, евро заметно ускорил темпы снижения на "Московской бирже" в пятницу вечером; рубль активно дорожает к бивалютной корзине благодаря росту нефти, обусловленному решением ОПЕК+ увеличить объем сокращения нефтедобычи, и более заметному росту в паре с евро. читать дальше
.06 декабря 2019 года 19:33
Рынок акций РФ в пятницу ощутимо вырос на фоне общемирового ралли на статистике Минтруда США и решениях ОПЕК+
Москва. 6 декабря. Рынок акций РФ к закрытию торгов в пятницу ускорил рост на фоне общемирового ралли, подогретого сильной статистикой по рынку труда США и решениями ОПЕК+ по сокращению добычи нефти; индекс РТС отыграл все недельные потери и вышел в "плюс", а индекс МосБиржи отскочил в район 2930 пунктов. читать дальше
.06 декабря 2019 года 19:31
Рынок акций РФ на неделе просел по индексу Мосбиржи из-за фиксации прибыли игроками под угрозой отсрочки торговой сделки США-КНР
Рынок акций РФ в первую неделю зимы просел по индексу Мосбиржи из-за укрепления рубля и фиксации прибыли игроками под локальной угрозой отсрочки торговой сделки США и Китая, что вылилось в отток средств нерезидентов. Между тем, поддержку оказывала выросшая нефть на ожиданиях сокращения странами ОПЕК+ добычи сырья в следующем году. читать дальше
.06 декабря 2019 года 19:10
Москва. 6 декабря. Котировки "длинных" выпусков российских еврооблигаций, заметно упав 2 декабря, к концу недели смогли восстановиться и выйти в небольшой плюс благодаря позитивным новостям относительно торговой сделки между США и Китаем, в то время как среднесрочные бумаги остались в минусе. читать дальше
.06 декабря 2019 года 17:41
Растущая популярность бюджетно-налоговой политики в Европе более важный фактор для евро, чем политические новости - Julius Baer
Растущая популярность бюджетно-налоговой политики в Европе является более важным фактором для евро, чем политические новости, говорится в комментарии главного валютного стратега Julius Baer Дэвида Коля. Более мягкая бюджетно-налоговая политика может снизить давление на денежно-кредитную... читать дальше
.06 декабря 2019 года 16:58
Котировки акций "РусАгро" могут вырасти на ожиданиях открытия рынка Китая для российского экспорта свинины и вероятного роста внутренних цен на свинину в РФ, считают аналитики "ВТБ Капитал Инвестиции". Как говорится в обзоре "ВТБ Капитал Инвестиции", эксперты рекомендуют покупать акции "РусАгро"... читать дальше
.06 декабря 2019 года 16:43
Решение о продлении сделки ОПЕК+ на 2020 год с использованием периодов углубленного сокращения добычи может стать фактором в пользу ускорения роста нефтяных цен в ближайшее время, если же по итогам пятничного заседания ОПЕК+ идея использования периодов углубленного сокращения нефтедобычи будет... читать дальше
.06 декабря 2019 года 16:12
Включение акций Saudi Aramco в индексы MSCI и FTSE повлечет отток около $100 млн из акций РФ - "ВТБ Капитал"
(добавлен текст после 2-го абзаца) Включение акций Saudi Aramco в индексы MSCI и FTSE повлечет отток около $100 млн из акций РФ, говорится в обзоре главного стратега "ВТБ Капитала" по рынку акций РФ Ильи Питерского. По оценкам эксперта, акции Saudi Aramco могут быть включены в индексы MSCI 17... читать дальше
.06 декабря 2019 года 16:02
Москва. 6 декабря. Доллар слегка растет, евро развернулся вниз после небольшого утреннего подъема и немного снижается на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль почти не меняется к бивалютной корзине перед решением ОПЕК+ относительно перспектив увеличения объемов сокращения нефтедобычи и в ожидании статданных по рынку труда США. читать дальше
.06 декабря 2019 года 15:42
Включение акций Saudi Aramco в индексы MSCI и FTSE повлечет отток около $100 млн из акций РФ - "ВТБ Капитал"
ключение акций Saudi Aramco в индексы MSCI и FTSE повлечет отток около $100 млн из акций РФ, говорится в обзоре главного стратега "ВТБ Капитала" по рынку акций РФ Ильи Питерского. По оценкам эксперта, акции Saudi Aramco могут быть включены в индексы MSCI 17 декабря 2019 года после закрытия... читать дальше
.06 декабря 2019 года 15:16
Внимание рынка нефти сосредоточено на начавшимся в четверг заседании стран-участниц ОПЕК+ и их намерении продлить действующую сделку по сокращению добычи нефти до середины 2020 года. Также рынок ожидает выхода данных о состоянии американского рынка труда. "Выход слабых данных может спровоцировать... читать дальше
.06 декабря 2019 года 14:52
ВТБ опубликовал неаудированные результаты деятельности по МСФО за октябрь и 10М19, его рентабельность в октябре была одной из самых высоких в этом году за счет низких отчислений в резервы, говорится в обзоре Газпромбанка. Относительную слабость процентного дохода и маржи компенсировал хороший... читать дальше
.06 декабря 2019 года 13:52
Основным событием для рынков до конца дня станет публикация данных по рынку труда и потребительскому доверию в США - ИК "Велес Капитал"
До конца дня основным событием для рынков станет публикация данных по рынку труда и потребительскому доверию в США, говорится в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко. "Впрочем, даже в случае выхода неблагоприятных для американской... читать дальше
.06 декабря 2019 года 13:10
Нефтяные котировки сохраняются на уровнях вблизи $63/bbl Brent при поддержке итогов заседания мониторингового комитета ОПЕК+ - "Нордеа Банк"
Нефтяные котировки сохраняются на более комфортных уровнях вблизи $63/bbl (Brent), получая умеренную поддержку на фоне итогов заседания мониторингового комитета ОПЕК+, говорится в обзоре "Нордеа Банка". В четверг комитет рекомендовал странам ОПЕК+ с 1 квартала 2020 года усилить сокращение... читать дальше
.06 декабря 2019 года 12:45
продления сделки без существенного снижения добычи нефти, говорится в обзоре Уралсиба. Окончательное решение ОПЕК+ о продлении соглашения и уровнях добычи ожидается в пятницу, 6 декабря. Мониторинговый комитет ОПЕК+ на уровне министров (JMMC) в четверг принял решение рекомендовать участникам... читать дальше
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