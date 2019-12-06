Растущая популярность бюджетно-налоговой политики в Европе более важный фактор для евро, чем политические новости - Julius Baer

Растущая популярность бюджетно-налоговой политики в Европе является более важным фактором для евро, чем политические новости, говорится в комментарии главного валютного стратега Julius Baer Дэвида Коля. Более мягкая бюджетно-налоговая политика может снизить давление на денежно-кредитную политику, которая уже "наказывает" инвесторов отрицательными процентными ставками. В свою очередь, это может улучшить ситуацию для европейской валюты даже если будет происходить на фоне смены правительства или политического руководства в Германии или других частях Европы, отмечае эксперт банка.

"В европейской политической жизни наступил переходный период, - отмечает Дэвид Коль. - Урсула фон дер Ляйен вступает в должность президента Европейской Комиссии, а Кристина Лагард - в должность президента Европейского центрального банка. В то же время, социал-демократы в Германии проголосовали за новое руководство. Общим знаменателем наиболее свежих изменений в европейском руководстве является повышенный интерес к экспансивной бюджетно-налоговой политике вместо мер бюджетной экономии, которые были мантрой последнего десятилетия".

Урсула фон дер Ляйен на уровне Евросоюза требует активизировать инвестиции в проекты, направленные на борьбу с изменениями климата и развитие цифровой инфраструктуры в Европе. Новое руководство Социал-демократической партии Германии Норберт Вальтер-Борйанс и Саския Ескене требуют повышения доли расходов на капиталовложения в Германии и близки к конфронтации с канцлером Ангелой Меркель, которая выступает против дефицитного бюджетного финансирования в целом. По мнению эксперта Julius Baer, требования нового дуэта лидеров повысить социальные выплаты может стать дополнительным вызовом для правящей коалиции в Германии и нарушить политическую стабильность.

"Несмотря на рост вероятности распада правящей коалиции, такой исход вряд ли можно считать предрешенным, - полагает Дэвид Коль. - Любые разногласия будут касаться будущей роли бюджетно-кредитной политики и бюджетной дисциплины. Обе стороны коалиции не могут без оглядки переходить к эскалации ввиду своих слабых позиций в результатах опросов. Социал-демократическая партия Германии столкнулась с дополнительными препятствиями, поскольку ее ключевые политические проекты, включая базовую арендную плату за жилье, по-прежнему требуют проработки, что может привести к потере партией доверия электората. Таким образом, политических новостей из Германии может стать больше, однако они вряд ли смогут оказать влияние на динамику финансовых рынков".