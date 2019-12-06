Рубль днем почти не меняется к доллару и евро в ожидании новостей с внешних рынков

Москва. 6 декабря. Доллар слегка растет, евро развернулся вниз после небольшого утреннего подъема и немного снижается на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль почти не меняется к бивалютной корзине перед решением ОПЕК+ относительно перспектив увеличения объемов сокращения нефтедобычи и в ожидании статданных по рынку труда США.

Курс доллара США составил 63,74 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 1,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 70,7 руб./EUR1, подешевев на 6,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 2,1 копейки - до 66,87 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 9,5 копейки, до 63,7185 руб./$1, и увеличил курс евро на 3,49 копейки, до 70,7594 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль лишь незначительно меняется к доллару и евро и остается стабильным к бивалютной корзине на дневных торгах. Участники торгов находятся в ожидании решения ОПЕК+ относительно перспектив увеличения объемов сокращения нефтедобычи. Кроме того, рынок продолжает следить за сигналами Вашингтона и Пекина относительно хода торговых переговоров, а также ждет данных по американскому рынку труда за ноябрь.

Министерство торговли КНР сообщило в четверг, что торговые переговоры с США продвигаются в соответствии с намеченным курсом, несмотря на усилившуюся в последнее время напряженность в отношениях двух стран. Команды переговорщиков от обеих стран продолжают тесное взаимодействие, заявил китайский Минторг. "Если КНР и США достигнут соглашения по первому этапу торговой сделки, оно должно будет включать в себя снижение соответствующих пошлин", - цитирует Dow Jones официального представителя Минторга Китая Гао Фэна.

При этом в пятницу китайские власти приступили к обработке заявок местных компаний, рассчитывающих получить освобождение от пошлин на импортируемые из США сельхозтовары, включая соя-бобы и свинину, говорится в заявлении Минфина КНР. Китайские компании закупили в Штатах некоторый объем продукции в соответствии с потребностями КНР, и Минфин намерен освободить от пошлин эти товары, сообщает агентство Bloomberg. Ранее Пекин уже провел несколько раундов предоставления послаблений для импортеров американской сельхозпродукции.

В центре внимания трейдеров в пятницу - ноябрьские данные о безработице в США, которые будут обнародованы министерством труда в 16:30 МСК. Консенсус-прогноз экспертов предполагает, что число рабочих мест в США в прошлом месяце увеличилось на 180 тыс., безработица осталась на уровне 3,6%, свидетельствуют данные Trading Economics.

"До конца дня основными событиями для рынков станет публикация данных по рынку труда и потребительскому доверию в США. Впрочем, даже в случае выхода неблагоприятных для американской экономики данных вряд ли можно рассчитывать на хоть какой-либо рост вероятности смягчения процентной политики ФРС на ближайших заседаниях, поэтому доллар может испытать лишь краткосрочное давление. Одновременно инвесторы продолжат держать в уме ситуацию с торговым конфликтом США и Китая: позитивные новости в данном направлении могли бы открыть дорогу паре "доллар-рубль" к отметке 63,5 руб./$1, однако в случае эскалации торгового конфликта отечественная валюта будет вынуждена быстро отступить в диапазон 64,0-64,5 руб./$1", - полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Последние несколько торговых дней на глобальном валютном рынке отмечены общим ослаблением доллара против большинства валют, на этом фоне рубль и ряд других валют развивающихся стран демонстрируют умеренное восстановление - с начала недели российский рубль, бразильский реал, мексиканский песо, южноафриканский ранд прибавили 0,1-1,2%. Драйверов для заметного роста волатильности в рубле мы пока по-прежнему не видим. При этом волатильность в рубле опустилась до многолетних минимумов и держится на минимумах конца 2013 - начала 2014 годов. Отчасти такая ситуация говорит о том, что при появлении новых факторов риска движение в рубле может быть явно выраженным", - говорит аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский.

Цены на нефть умеренно снижаются в ходе торгов в пятницу, в центре внимания находится встреча стран ОПЕК+. Стоимость февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК снизилась на 0,21% - $63,26 за баррель. Фьючерс на WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 0,46% - до $58,16 за баррель.

Министр нефти Ирана Бижан Зангане ожидает быстрого решения странами ОПЕК+ всех вопросов в пятницу, сообщает агентство Bloomberg. Он рассчитывает, что нефтедобывающие страны договорятся о дополнительном сокращении добычи на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с).

В четверг увеличить объем сокращения добычи на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 1,7 млн б/с - неожиданно рекомендовал Мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC). Источники СМИ сообщили, что ОПЕК поддержал сокращения, но вопрос, как эта дополнительная нагрузка будет распределена между всеми участниками, пока не решен.

Действующая сделка ОПЕК+ предполагает сокращение нефтедобычи на 1,2 млн б/с по сравнению с уровнем октября 2018 года до апреля 2020 года. Она была заключена в декабре 2018 года сроком на полгода, а в июле было принято решение продлить ее до апреля 2020 года.

"Рубль завершает неделю на относительно комфортных уровнях. Основным фактором возврата рубля к более комфортным отметкам по сравнению с началом недели стало смягчение риторики по торговым переговорам. Негатив, вызванный подписанием Трампом закона в поддержку протестующих в Гонконге и рядом ответных мер со стороны США, был нивелирован последующими заявлениями американской стороны о том, что, несмотря на обострение противоречий, активный диалог продолжается, и подписание торгового соглашения близко. При этом макроэкономические данные по многим странам продолжают демонстрировать слабость. Как следствие, позитивная риторика по торговле не создает предпосылок для существенного укрепления рисковых активов, к которым относится и рубль. Фактором поддержки для рубля выступают и комфортные цены на нефть, которые остаются выше $63 за баррель Brent на фоне рекомендации от мониторингового комитета ОПЕК+ дополнительно сократить добычу на 500 тыс. баррелей в сутки", - отметил аналитик Нордеа банка Григорий Жирнов.

Ставки краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов преимущественно снизились в пятницу. Исключение составила ставка на срок 1 месяц, которая осталась на отметке 6,73% годовых. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 5 базисных пунктов (б.п.) - до 6,58% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 2 б.п. - до 6,64% годовых. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев снизились на 1 б.п. - до 6,77% и 6,8% годовых соответственно.