"ВТБ Капитал Инвестиции" рекомендует покупать акции РусАгро на ожиданиях роста котировок

Котировки акций "РусАгро" могут вырасти на ожиданиях открытия рынка Китая для российского экспорта свинины и вероятного роста внутренних цен на свинину в РФ, считают аналитики "ВТБ Капитал Инвестиции".

Как говорится в обзоре "ВТБ Капитал Инвестиции", эксперты рекомендуют покупать акции "РусАгро" не дороже 670 рублей за штуку, "стоп-лосс" находится на уровне 600 рублей за штуку, а цель данной торговой идеи составляет 750 рублей за штуку с горизонтом 1-3 месяца.

Поголовье свиней в Китае снизилось на 40% на фоне АЧС. Импорт свинины может составить от 3-4 млн тонн в год в течение следующих 5 лет, после чего Китай, скорее всего, закроет свой рынок.

"Китай может открыть экспорт свинины из России в среднесрочной перспективе. Осенью 2018 года был снят запрет на ввоз птицы из России (поставки разрешены 30 производителям). От момента открытия рынка до первых экспортных поставок из России может пройти около полугода. Сертификацию могут получить топ-10 игроков, в чье число входит "РусАгро", - говорится в обзоре. - Мы ожидаем, что открытие рынка позволит компании либо увеличить выручку на фоне перераспределения части объемов на экспорт, либо окажет поддержку ценам на свинину на внутреннем рынке РФ (текущие ожидания: снижение цены на 5-10% в 2020 году на фоне роста производства на 5-10% и минимальном росте потребления свинины в России (3,8 млн тонн в 2018 году,+2%год-к-году).

"РусАгро" рассматривает проект по строительству свинофермы на 1 млн тонн на востоке Китая, что может увеличить риски инвестиционного кейса", - отмечают аналитики "ВТБ Капитал Инвестиции".