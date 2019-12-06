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06 декабря 2019 года 16:43
Куда выведут цены на нефть крупнейшее IPO в мире и сделка ОПЕК+ - БКС
Решение о продлении сделки ОПЕК+ на 2020 год с использованием периодов углубленного сокращения добычи может стать фактором в пользу ускорения роста нефтяных цен в ближайшее время, если же по итогам пятничного заседания ОПЕК+ идея использования периодов углубленного сокращения нефтедобычи будет отвергнута, но сделка будет продлена на 2020 год, нефтяные котировки вряд ли продемонстрируют значительный спад, говорится в комментарии "БКС Премьер". "Рынки узнали стоимость саудовского гиганта Saudi Aramco, на очереди остается решение ОПЕК+ по дальнейшей судьбе сделки о сокращении нефтедобычи. На наш взгляд, два данных события имеют весьма высокую корреляцию", - отмечает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. Saudi Aramco удалось поставить новый мировой рекорд по объему привлечения на IPO в $25,6 млрд (1,5% акций размещено на эту сумму на первом этапе), что делает нефтяного гиганта самой дорогой в мире компанией стоимостью в $1,7 трлн. Размещение прошло по верхней границе ценового диапазона. "Полагаем, что успех данного этапа размещения акций SA означает, что мировые инвесторы "принимают" нефтяной рынок. Опасения отказа от высоких цен из-за негативных взглядов держателей капитала на перспективы нефтяного рынка не оправдались. Тем не менее, мы видим, что нефть в последнее время продолжает демонстрировать отставание от рыночного ралли, пик которого мы наблюдали в прошлом месяца на фоне торгового оптимизма. Такая условная инертность ценовой конъюнктуры нефтяного актива к столь дорогому размещению SA, по нашим оценкам, все еще определяется тревогами инвесторов за мировой рост в целом. Другими словами, мы видим некоторую дивергенцию между ценами размещения Saudi Aramco и нефтяными котировками. Первые отражают фактическую "жадность" инвесторов на финансовых рынках, в то время как вторые в большей мере отражают реальное положение вещей в мировой экономике. По нашим оценкам, такая дивергенция вряд ли сможет стать долго- или среднесрочным процессом. Таким образом, либо нефтяным ценам нужно ускорить свой рост, либо акциям Saudi Aramco скорректироваться", - комментирует А. Покатович. "С учетом того факта, что мы сохраняем наши взгляды на госполитику Саудовской Аравии, полагаем, что все усилия королевства и дальше будут концентрироваться на том, чтобы саудовский нефтяной гигант оставался максимально дорогим - котировки SA будут находить перманентную поддержку в действиях властей на нефтяном рынке. Таким образом, вариант нейтрализации вышеуказанной дивергенции за счет снижения цен акций Saudi Aramco не видится наиболее вероятным", - указывает специалист "БКС Премьер". Тем временем ускорение роста нефтяных цен, судя по всему, может стать для королевства выполнимой задачей. "Ранее мы обращали внимание на то, что в рынке появлялись резко разнонаправленные информационные интервенции. Сначала о том, что Саудовская Аравия устала от "вытягивания" сделки ОПЕК+ за свой счет. Однако следом на рынок поступила информация о том, что экспортёры рассматривают вариант увеличения совокупных объемов сокращения нефтедобычи еще на 400 тыс. барр./сутки. Также ранее мы указывали на то, что такая разнонаправленность информационных интервенций может быть частью борьбы политических элит королевства (главы Минэнерго Азиза бен Салмана и наследного принца королевства Мухаммеда бен Салмана), - отмечает Антон Покатович. - Тот факт, что SA разместилась очень дорого, на наш взгляд, может указывать на то, что "воля" наследного принца Саудовской Аравии остается доминирующей в королевства, а информационные интервенции о возможном увеличении сокращения нефтедобычи могут оказаться близки к реальности. В данном случае мы не исключаем того, что текущее положение вещей может быть сформировано следующим образом. Информационные интервенции о возможном увеличении сокращения добычи экспортёров в рамках сделки ОПЕК+ на 400 тыс. барр./сутки, а по последующей информации от самих представителей ОПЕК+ на все 500 тыс. барр./сутки, могли стать одним из факторов, позволившим Saudi Aramco разместиться по столь дорогой цене. В результате мы не можем исключать того, что по итогам сегодняшнего заседания ОПЕК+ экспортеры примут решение об углублении сокращения добычи в рамках сделки - на данном шаге может "строиться" текущая стоимость Saudi Aramco". Необходимость такого углубления сокращения нефтедобычи, на взгляд эксперта, пока что неочевидна. В данных условиях такое сокращение может иметь плавающий характер. Например, экспортеры договорятся о продлении сделки на перспективу 2020 года, в то время как в 1 кв. объемы сокращения будут повышенными (1,7 млн барр./сутки) и далее вернутся на "традиционные" (1,2 млн барр./сутки). Длительность такого периода углублённого сокращения добычи будет в основном определяться факторами сезонности нефтяного рынка. По итогам пятницы экспортеры могут принять решение о продлении сделки на I полугодие 2020 года (с договорённостью о встрече весной, на которой с весьма высокой вероятностью сделка будет продлена до конца 2020 года). Объемы сокращения могут составить 1,7 млн барр./сутки в 1кв. 2020 с их дальнейшей нормализацией до 1,2 млн барр./сутки далее по году. "Решение о продлении сделки на 2020 год с использованием периодов углубленного сокращения добычи (1,7 млн барр./сутки) может стать фактором в пользу ускорения роста нефтяных цен в ближайшее время. Полагаем, что в этом случае нефть, при отсутствии прочих негативных шоков для рынка, закончит год в диапазоне $64-68. Если по итогам пятничного заседания ОПЕК+ идея использования периодов углубленного сокращения нефтедобычи будет отвергнута, но сделка будет продлена на 2020 год, нефтяные котировки вряд ли продемонстрируют значительный спад и завершат год на уровнях $60-64", - заключает А. Покатович.
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