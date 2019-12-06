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Главная / Мнения аналитиков / Включение акций Saudi Aramco в индексы MSCI и FTSE повлечет отток около $100 млн из акций РФ - "ВТБ Капитал"
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06 декабря 2019 года 15:42
Включение акций Saudi Aramco в индексы MSCI и FTSE повлечет отток около $100 млн из акций РФ - "ВТБ Капитал"
Включение акций Saudi Aramco в индексы MSCI и FTSE повлечет отток около $100 млн из акций РФ, говорится в обзоре главного стратега "ВТБ Капитала" по рынку акций РФ Ильи Питерского. По оценкам эксперта, акции Saudi Aramco могут быть включены в индексы MSCI 17 декабря 2019 года после закрытия торгов, а в индексы FTSE 20 декабря 2019 года после закрытия торгов.
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Компании упоминаемые в новости: Saudi Aramco
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06 декабря 2019 года 17:41
Растущая популярность бюджетно-налоговой политики в Европе более важный фактор для евро, чем политические новости - Julius Baer
Растущая популярность бюджетно-налоговой политики в Европе является более важным фактором для евро, чем политические новости, говорится в комментарии главного валютного стратега Julius Baer Дэвида Коля. Более мягкая бюджетно-налоговая политика может снизить давление на денежно-кредитную... читать дальше
.06 декабря 2019 года 16:58
Котировки акций "РусАгро" могут вырасти на ожиданиях открытия рынка Китая для российского экспорта свинины и вероятного роста внутренних цен на свинину в РФ, считают аналитики "ВТБ Капитал Инвестиции". Как говорится в обзоре "ВТБ Капитал Инвестиции", эксперты рекомендуют покупать акции "РусАгро"... читать дальше
.06 декабря 2019 года 16:43
Решение о продлении сделки ОПЕК+ на 2020 год с использованием периодов углубленного сокращения добычи может стать фактором в пользу ускорения роста нефтяных цен в ближайшее время, если же по итогам пятничного заседания ОПЕК+ идея использования периодов углубленного сокращения нефтедобычи будет... читать дальше
.06 декабря 2019 года 16:12
Включение акций Saudi Aramco в индексы MSCI и FTSE повлечет отток около $100 млн из акций РФ - "ВТБ Капитал"
(добавлен текст после 2-го абзаца) Включение акций Saudi Aramco в индексы MSCI и FTSE повлечет отток около $100 млн из акций РФ, говорится в обзоре главного стратега "ВТБ Капитала" по рынку акций РФ Ильи Питерского. По оценкам эксперта, акции Saudi Aramco могут быть включены в индексы MSCI 17... читать дальше
.06 декабря 2019 года 16:02
Москва. 6 декабря. Доллар слегка растет, евро развернулся вниз после небольшого утреннего подъема и немного снижается на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль почти не меняется к бивалютной корзине перед решением ОПЕК+ относительно перспектив увеличения объемов сокращения нефтедобычи и в ожидании статданных по рынку труда США. читать дальше
.06 декабря 2019 года 15:16
Внимание рынка нефти сосредоточено на начавшимся в четверг заседании стран-участниц ОПЕК+ и их намерении продлить действующую сделку по сокращению добычи нефти до середины 2020 года. Также рынок ожидает выхода данных о состоянии американского рынка труда. "Выход слабых данных может спровоцировать... читать дальше
.06 декабря 2019 года 14:52
ВТБ опубликовал неаудированные результаты деятельности по МСФО за октябрь и 10М19, его рентабельность в октябре была одной из самых высоких в этом году за счет низких отчислений в резервы, говорится в обзоре Газпромбанка. Относительную слабость процентного дохода и маржи компенсировал хороший... читать дальше
.06 декабря 2019 года 13:52
Основным событием для рынков до конца дня станет публикация данных по рынку труда и потребительскому доверию в США - ИК "Велес Капитал"
До конца дня основным событием для рынков станет публикация данных по рынку труда и потребительскому доверию в США, говорится в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко. "Впрочем, даже в случае выхода неблагоприятных для американской... читать дальше
.06 декабря 2019 года 13:10
Нефтяные котировки сохраняются на уровнях вблизи $63/bbl Brent при поддержке итогов заседания мониторингового комитета ОПЕК+ - "Нордеа Банк"
Нефтяные котировки сохраняются на более комфортных уровнях вблизи $63/bbl (Brent), получая умеренную поддержку на фоне итогов заседания мониторингового комитета ОПЕК+, говорится в обзоре "Нордеа Банка". В четверг комитет рекомендовал странам ОПЕК+ с 1 квартала 2020 года усилить сокращение... читать дальше
.06 декабря 2019 года 12:45
продления сделки без существенного снижения добычи нефти, говорится в обзоре Уралсиба. Окончательное решение ОПЕК+ о продлении соглашения и уровнях добычи ожидается в пятницу, 6 декабря. Мониторинговый комитет ОПЕК+ на уровне министров (JMMC) в четверг принял решение рекомендовать участникам... читать дальше
.06 декабря 2019 года 12:23
EPFR Global опубликовал данные по потокам за неделю, завершившуюся в среду. Чистые потоки в российских активах за счет фондов акций и облигаций оказались нулевыми против $50 млн притоков на предыдущей неделе, говорится в обзоре БКС Глобал Маркетс. "Данные указывают на продолжающиеся притоки в... читать дальше
.06 декабря 2019 года 12:06
инфин может начать размещение нового флоатера до конца года, чтобы сформировать кривую флоатеров, необходимую в связи с началом инвестирования ФНБ, говорится в обзоре Уралсиба. Минфин в нынешнем году полностью разместил флоатер ОФЗ 24020 объемом 100 млрд руб. с погашением в 2022 г., после чего... читать дальше
.06 декабря 2019 года 11:50
Москва. 6 декабря. Рынок акций РФ утром в пятницу поднялся к 2910 пунктам по индексу МосБиржи на фоне выросших мировых фондовых площадок на надеждах на торговую сделку первой фазы между США и Китаем, локомотивом подъема выступают бумаги "Норникеля", а в лидерах роста остаются обновляющие свои исторические максимумы бумаги "М.Видео" на дивидендных новостях. читать дальше
.06 декабря 2019 года 11:45
Российская валюта не имеет значимых поводов для более сильного укрепления от текущих уровней - "Нордеа Банк"
Рубль завершает неделю на относительно комфортных уровнях (ниже 64 в паре с долларом и ниже 71 в паре с евро) и не имеет значимых поводов для более сильного укрепления от текущих уровней, говорится в обзоре "Нордеа Банка". Основным фактором возврата рубля к более комфортным отметкам по сравнению... читать дальше
.06 декабря 2019 года 11:15
Возможный отказ Минфина от размещения новых евробондов будет поддерживать сужение премии в российских евробондах к UST - Промсвязьбанк
Возможный отказ от размещения новых евробондов будет поддерживать сужение премии в российских евробондах к UST, отмечается в комментарии аналитика Промсвязьбанка Дмитрия Монастыршина. Российские евробонды в четверг росли в цене, несмотря на то, что глобальный долговой рынок торговался в... читать дальше
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