Ожидаем от решения ОПЕК+ продления сделки без существенного снижения добычи нефти - Уралсиб

Ожидаем компромисса в решении ОПЕК+ - продления сделки без существенного снижения добычи нефти, говорится в обзоре Уралсиба.

Окончательное решение ОПЕК+ о продлении соглашения и уровнях добычи ожидается в пятницу, 6 декабря.

Мониторинговый комитет ОПЕК+ на уровне министров (JMMC) в четверг принял решение рекомендовать участникам встречи ОПЕК+ сократить добычу нефти еще на 500 тыс. барр./сутки, но договоренности о распределении объемов между странами пока не достигнуто (по сообщению Bloomberg). Министр энергетики РФ Александр Новак также сообщил, что JMMC согласился с предложенной РФ методикой расчета добычи, которая исключает конденсат из объемов, подлежащих мониторингу. Эта методика будет применяться ко всем членам ОПЕК+.

Новый подход к расчету максимальной добычи может осложнить распределение квот, отмечает аналитик Уралсиба Алексей Кокин. Кроме того, Саудовская Аравия настаивает на строгом соблюдении квот нарушителями, в первую очередь Ираком и Нигерией, поскольку новое снижение добычи может оказаться неэффективным из-за низкой дисциплины.

"Мы полагаем, что будет найдено компромиссное решение - продление соглашения на один–два квартала без изменения квот", - указывает Алексей Кокин.